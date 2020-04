Klimastreik im Netz

Die Klimaschützer von Fridays for Future teilten am Montag mit:

Am Freitag, den 24. April 2020 findet der fünfte globale Klimastreik von Fridays for Future statt. Anders als bei den vergangenen Aktionstagen werden diesmal allerdings keine Menschenmassen auf den Straßen für Klimagerechtigkeit protestieren: Aufgrund der Coronapandemie ruft Fridays for Future zu alternativen, gesundheitlich unbedenklichen Protestformen auf. Anstelle des normalen Streikprogramms wird ab 12 Uhr auf Youtube eine Onlinedemo mit Musikprogramm und Redebeiträgen von Klimaaktivisten und Scientists For Future übertragen. Unter anderem wird Katja Riemann mit Erik Marquardt über die Situation der Geflüchteten auf Lesbos reden und Eckhardt von Hirschhausen mit Pflegepersonal die aktuelle Lage in Krankenhäusern aufgreifen. Musikalische Unterstützung bekommen sie von Giant Rooks, Mogli und Clueso.

In vielen Städten wie Berlin, Hamburg, Münster und Stuttgart haben Aktivistinnen und Aktivisten zudem Sammelstellen eingerichtet, an denen Streikschilder kontaktlos abgegeben werden können. Die Plakate werden am Streiktag an öffentlichen Plätzen aufgestellt, um einen Protest ohne Menschenmassen zu ermöglichen.

»Sowohl die Klimakrise als auch die Coronakrise lassen sich nicht national lösen. Wir brauchen bei beidem internationale Maßnahmen. Die Klimakrise macht aber auch in der Coronapandemie keine Pause. Deswegen werden wir am 24. April wieder weltweit Klimagerechtigkeit einfordern«, sagt Pauline Daemgen aus Berlin.

Zum Schutz von Risikogruppen hatten die Aktivistinnen und Aktivisten ihren Protest seit März ins Netz verlegt und rufen zum #NetzstreikFürsKlima« auf. (…) »Menschenleben müssen endlich über Profite gestellt werden. Für eine langfristige Krisenbekämpfung hin zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft und Gesellschaft brauchen wir nachhaltige Antworten auf die Coronakrise. Anstatt mit der Einführung von Autoprämien und der Förderung veralteter Energieträger krampfhaft an der Vergangenheit festzuhalten, müssen die Branchen der Zukunft – ›systemrelevante Jobs‹ in Pflege, Einzelhandel und ÖPNV genauso wie erneuerbare Energien oder nachhaltige Landwirtschaft – gestärkt aus der Krise hervorgehen«, sagt Jakob Springfeld aus Zwickau.

Pia Zimmermann, Sprecherin für Pflegepolitik der Bundestagsfraktion von Die Linke, erklärte am Montag zur »Vertrauensfrage«, die der Verband »Wir pflegen e. V.« an die Politik gerichtet hat:

Die Bundesregierung muss unverzüglich für ein frei verfügbares Entlastungsbudget für die pflegenden Angehörigen sorgen. Deren ohnehin enorme Belastung muss endlich reduziert und flexibel sowie unbürokratisch auf mehrere Schultern verteilt werden. Die Forderungen der Pflegenden sind mehr als berechtigt. Wegen Corona findet professionelle Pflege nur noch eingeschränkt statt. Um das auszugleichen, haben viele der knapp drei Millionen pflegenden Angehörigen ihren Urlaub genommen. Sie sind erschöpft, ohne Aussicht auf die geringste Erholung. Zudem braucht es dringend mehr Schnelltests und eine bessere Versorgung mit Schutzmaterialien. Denn zu den sonst ohnehin schon zu bewältigenden Belastungen durch die Pflege kommt nun auch noch die Angst, ihre Angehörigen anzustecken und damit in lebensbedrohliche Gefahren zu bringen. Die Bundesregierung muss die Forderungen von ›Wir pflegen‹ ohne Wenn und Aber umsetzen.