Versorgung kollabiert

Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa Kaputtgekürzt: In der Coronakrise zeigen sich die Mängel der Deutschen Post

Wer Rendite machen will, muss effizient wirtschaften, also für eine möglichst vollständige Auslastung der bestehenden Kapazitäten sorgen. Überkapazitäten verursachen unnütze Fixkosten und schmälern den Profit. Deshalb wurden im Zuge des Ausverkaufs der öffentlichen Daseinsvorsorge seit den 1990er Jahren zahlreiche frühere Staatsbetriebe ordentlich ausgemagert. Am deutlichsten sind die Folgen dieser Spitz-auf-Knopf-Planung derzeit in den Gesundheitssystemen der westlich-kapitalistischen Welt zu beobachten. Wo es in normalen Zeiten keine Reservekapazitäten gibt, kommt es in Krisenzeiten zur tödlichen Überforderung.

Ein Glück, dass verspätete Paketzustellungen in der Regel nicht tödlich sind, denn auch die Deutsche Post AG plant seit Jahrzehnten Spitz auf Knopf und hat sich so eine Krisenunfähigkeit aufgebaut, die ihresgleichen sucht. Seit der Privatisierung 1995 wird gekürzt, wo es nur geht: bei Personal, Löhnen, Filialen, Briefkästen. Ein »zuverlässiger Dienstleister« ist der Konzern schon ohne Krise längst nicht mehr: Immer größer wird die Quote der Sendungen, die nie beim Empfänger ankommen, immer länger die Warteschlange am Schalter. Die Zahl der Beschwerden verdoppelt sich von Jahr zu Jahr. Kein Wunder also, dass angesichts der gegenwärtigen krisenbedingten Steigerung beim Paketvolumen der Kollaps droht.

Rund acht Millionen Pakete werden derzeit täglich versendet, in normalen Zeiten sind es fünf bis sechs Millionen. Das erhöhte Aufkommen entspricht in etwa jenem der Vorweihnachtszeit – und überfordert die Kapazitäten der Post offenbar komplett. Abholfahrten zu den Händlern werden storniert, gepackte Pakete bleiben liegen. Die Auslieferung an die Empfänger verzögert sich erheblich. »Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Kapazität mit der Nachfrage zu synchronisieren«, heißt es bei der Konzernführung in Bonn. Hätte man diese Kapazitäten mal nicht im Dienste der Aktionäre so weit abgebaut, dass sie selbst ohne Krise bei weitem nicht mehr ausreichen.

Nun sollen Sonntagszustellungen die Lösung bringen. Dabei waren Post und Politik gerade dabei, durch Abschaffung der Montagszustellungen auf fünf Tage zu reduzieren und so weitere profitsteigernde Stellenstreichungen zu ermöglichen. Die Sonntagszustellung müsse nun sein, um »einen Kollaps des Paketsystems zu vermeiden«, wie der Betriebschef der Dumpingsparte DHL, Thomas Schneider, es gegenüber der Westdeutschen Allgemeinen (Montagausgabe) formulierte. In Bayern läuft die Sonntagszustellung bereits. Angesichts der Arbeitsbedingungen und Vertragssituationen bei DHL dürfen die Aktionäre wohl getrost darauf hoffen, dass der zusätzliche Arbeitstag ohne allzu große Mehrausgaben für das Personal gestemmt werden kann. Auf die Flexibilität der Belegschaft ist Verlass.