Maschinenbau stark unter Druck

Frankfurt/Main. Die Lage der deutschen Maschinenbauer in der Coronakrise hat sich weiter verschärft. Nach einer Umfrage des Branchenverbandes VDMA verzeichnen inzwischen 89 Prozent der Mitgliedsunternehmen Beeinträchtigungen, wie die Organisation in Frankfurt am Montag mitteilte. Dazu zählen Auftragseinbußen und die Stornierung von Bestellungen. »Die Lieferketten stehen aber ebenfalls weiter unter starkem Druck«, erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Ende März hatten 84 Prozent der Firmen von Problemen berichtet. (dpa/jW)