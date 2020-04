Pflicht mit Hindernissen

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Kunde mit Mundschutz am Montag in einem Dresdener Supermarkt

Nach Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern führt auch Bayern zur Eindämmung der Coronapandemie eine »Maskenpflicht« in Einzelhandel und öffentlichen Verkehrsmitteln ein. Es gehe darum, dass Mund und Nase bedeckt seien – »auch ein Schal ist ausreichend«, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in einer Regierungserklärung im Landtag in München. Die Maßnahme gelte ab der kommenden Woche in allen Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Bereits in dieser Woche gelte zur Gewöhnung ein »dringendes Gebot« zum Tragen der Masken.

In zahlreichen Bundesländern durften schon am gestrigen Montag Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie alle Buchhandlungen, KfZ- und Fahrradhändler wieder öffnen. Dies soll in Bayern erst am 27. April der Fall sein. Während Söder notfalls einen Schal als Schutz empfiehlt – wovon Mediziner vielfach abraten, weil er leicht verrutschen kann und der korrigierende Griff ins Gesicht unterwegs ein Infektionsrisiko birgt –, sind in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden bereits kostenlose Stoffmasken ausgegeben worden. Tausende Dresdnerinnen und Dresdner standen dafür am Montag morgen vor dem Rathaus Schlange. Laut einem Bericht der Deutschen Presseagentur (dpa) wurde pro Person eine Maske ausgegeben – eine weitere durfte für Familienmitglieder mitgenommen werden. Insgesamt habe Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) rund 200.000 Masken geordert, die dezentral verteilt werden sollten.

Der Präsident des deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, bat generell um die Bereitstellung von Schutzmasken für Schüler und Lehrer. Kommunen und Landkreise sollten »für die jetzt ja noch überschaubare Anzahl an Abschlussschülern und deren Lehrkräfte einen einfachen Mundschutz zur Verfügung stellen«, sagte Meidinger der Passauer Neuen Presse vom Montag.

Während nach wie vor keine flächendeckende Versorgung mit gut sitzenden Masken sichergestellt ist, strebt in Baden-Württemberg die vierte Landesregierung eine entsprechende Verpflichtung an. Das Kabinett von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wolle an diesem Dienstag darüber beraten, berichtete am Montag die dpa.

Nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) kann das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung »ein zusätzlicher Baustein sein, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Covid-19 in der Bevölkerung zu reduzieren – allerdings nur, wenn weiterhin Abstand (mindestens 1,5 Meter) von anderen Personen, Husten- und Niesregeln und eine gute Händehygiene eingehalten werden«. Das Institut betont auf seiner Internetseite aber, dass Privatpersonen zur Zeit nicht versuchen sollten, medizinisch zertifizierte Atemschutzmasken zu erwerben, an denen es bereits in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen mangelt. »Der Schutz des Fachpersonals ist von gesamtgesellschaftlich großem Interesse«, so das RKI. Für die Bevölkerung wird eine »textile Barriere im Sinne eines Mund-Nasen-Schutzes« empfohlen.