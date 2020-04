Nur kein »Sozialismus«

Wolfgang Rattay/REUTERS Sieht schnell rot: Störchin Beatrix auf dem Karnevalsumzug in Köln (18.2.2020)

Angesichts der ersten Lockerungen der Pandemiemaßnahmen blicken manche kapitalnahen Kräfte mit Sorge auf die Zeit nach der Krise. Irgendwer muss schließlich für Milliarden Euro an Staatshilfen hinterher aufkommen, so die Logik. So treibt die Angst vor Umverteilung von oben nach unten oder gar »Sozialismus« auch die AfD um. Frisches Futter lieferte der SPD-Kovorsitzende Norbert Walter-Borjans am Montag im Deutschlandfunk. Ihm gehe es zwar »nicht darum, dass nur Menschen mit hohem Einkommen bezahlen sollen«. Aber diese sollten wenigstens »ein Stück mehr tragen« als die mit »kleinen und mittleren Einkommen«. Das sei »eigentlich eine sehr naheliegende Überlegung«, so Walter-Borjans.

Wer die Kosten der Krise aus Sicht der AfD zu zahlen habe, zeigte erst kürzlich deren sächsische Landtagsfraktion mit einem »Zehn-Punkte-Plan«, den sie am 17. April auf ihrer Internetseite veröffentlichte. Ziel des Plans sei es, »die durch die Coronakrise entstehenden Ausgaben etwas zu schmälern«. Darin wird die CDU-geführte Landesregierung unter Ministerpräsident Michael Kretschmer aufgefordert, sich »mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln« gegen die »bundesweite Einführung von Vermögensabgaben« einzusetzen.

Außerdem solle der Haushalt des Jahres 2019/20 »auf nicht systemrelevante Ausgaben« geprüft werden. Aufgabe der Landesregierung müsse es sein, »diese Ausgaben einzusparen«, heißt es in Punkt zehn. Was genau »systemrelevante« und »nicht systemrelevante Ausgaben« voneinander unterscheidet, erklärt die AfD hingegen nicht. Eine finanzielle Stärkung des Gesundheitswesens oder der Pflege sucht man im »Zehn-Punkte-Plan« der AfD jedenfalls vergebens.

Wenig überrascht über deren Vorhaben zeigte sich Stefan Hartmann, Kovorsitzender des sächsischen Landesverbandes von Die Linke, am Montag im Gespräch mit junge Welt. Auch wenn sie dies gern behaupte, sei die AfD »nicht die Partei der kleinen Leute«. Sie mache »Politik für Reiche«. Währenddessen würden gerade Arbeiterinnen und Arbeiter, Alleinerziehende und Beschäftigte, »die Überstunden schrubben und an ihre Leistungsgrenzen« gingen, für die Krise zu bezahlen haben, so Hartmann. Zugleich würden große »Unternehmen noch Dividenden« ausschütten, »obwohl sie Staatshilfe beziehen«. Die AfD sei eine »rechte und neoliberale Partei«, die weder auf die Corona- noch die Klimakrise, auf »Kriege oder Finanzkrisen« eine Antwort habe. Ihr Ideal sei eine »Gesellschaft, in der jede und jeder eines anderen Feind« sei, so Hartmann weiter.

Prominente Vertreter der AfD wittern derweil schon bei vorsichtigen Hinweisen auf einen möglichen »Lastenausgleich« Revolution und das, was sie für Sozialismus halten. Als zu Ostern beispielsweise der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung (SZ) zur Überwindung der Coronakrise »die Solidarität derer, denen es materiell gut geht«, einforderte, riss der stellvertretenden Bundestagsvorsitzenden, Beatrix von Storch, bereits die Hutschnur. Bedford-Strohm hatte gegenüber der SZ geäußert, dass Applaus für Pflegekräfte oder Supermarktmitarbeiter allein nicht ausreiche. Der Kirchenvertreter verwies zudem auf das von in der Bundesrepublik lebenden Menschen insgesamt angehäufte Geldvermögen in Höhe von 6,3 Billionen Euro. Die Einführung einer Vermögensabgabe schloss er hingegen weder aus, noch befürwortete er sie klar.

Für Beatrix von Storch war das allein schon zuviel »Sozialismus«. Auf der Internetseite der AfD attackierte sie den Geistlichen, dessen Idee ein »untauglicher Versuch aus der Mottenkiste des Marxismus« sei. Reiche »besonders zur Kasse« zu bitten bezeichnete sie als »Unsinn«. Von Storch forderte Bedford-Strohm auf, er möge »auf die Erhebung der Kirchensteuer für dieses Jahr verzichten«, statt einer Belastung größerer Vermögen das Wort zu reden. Schon bei der bloßen Aufforderung zu mehr Solidarität durch Reiche stellen sich AfDler auf ihre antikommunistischen Hinterbeine. Den von ihnen kräftig umworbenen »kleinen Leuten« hilft dies wohl kaum.