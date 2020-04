Mehr Anrufe zu häuslicher Gewalt

Berlin. Die Zahl der Hilferufe wegen Gewalt in Familien steigt nach Angaben von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey an. Seit etwa einer Woche beobachte man, dass die Anrufe und Meldungen zu häuslicher Gewalt zunehmen, sagte die SPD-Politikerin am Montag in Berlin. Da Familien in der Coronakrise viel Zeit auf engem Raum zu Hause verbrächten, erhöhe sich das Konflikt- und Stresspotential. Deswegen müsse genau abgewogen werden zwischen dem Schutz der Kinder vor einer Infektion und dem Kindeswohl insgesamt. (dpa/jW)