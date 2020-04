Weiterhin Krankschreibung am Telefon

Berlin. Um Besuche in Arztpraxen zu vermeiden, soll bei leichten Atemwegserkrankungen weiterhin eine telefonische Krankschreibung möglich sein. Der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen kündigte am Montag an, er werde noch im Laufe des Tages »mit hoher Wahrscheinlichkeit« eine Verlängerung bis zum 4. Mai beschließen. Am Freitag hatte es in dem Gremium für eine Verlängerung der ursprünglich bis zum 19. April befristeten Ausnahmeregelung noch keine Mehrheit gegeben. (Reuters/jW)