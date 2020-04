Leider fehlten in der Printausgabe vom Wochenende einige Angaben zum Achtzeiler »Das Spargelbündel« in der Rubrik »Gedicht zeigen«. Wir bitten um Nachsicht und reichen sie nach: »Der Autor Alexandru Bulucz wurde 1987 in Rumänien geboren und mit 13 allein in einen Reisebus nach Deutschland gesetzt. Sein ›kleiner marxistischer Ikonoklasmus‹ über den Spargel und dessen Darstellung in der Malerei entstand lange vor Einrichtung der ›Spargelstecherluftbrücke‹, mit der in diesen Wochen Zehntausende Erntehelfer aus Rumänien eingeflogen werden sollen. Das Gedicht ist enthalten in Buluczs im März bei Schöffling und Co. erschienenem Band »Was Petersilie über die Seele weiß«. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors und des Verlags.« (jW)