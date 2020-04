Von Kleber, Bachsteltz und ander Ergetzlichkeiten

pixabay »Das glaubst du aber, Digger« (Bachstelze)

Der gantze Park aber des Geschlechtes derer von Eyb und ebenso, so die neueren Entwicklungen, derer von Livonius sah die Tage mit solch Vergnügen und solch Genüß hingelegt: daß die eusserlichen Sinnen ein Ubermaße der Freude empfiengen / die die Innwohner / eitel Täntze tanzend und Begierde-Fackeln sonder Zahl aufsetzend / und also die Natur / die sinnreichste Mahlerin / und dero Gestalten mit einem großen Aufputz fürstelleten.

Das gemeine Volck / zuvörderst der Kohlmeis, der Kleber und insonder der Finck / aufführlich sich mit Gastereyen und ander Kurtzweil erlustigte (so forderte es ja die SPD im Kommunalwahlkampf!); ebenso / am daselbst herfürquellenden Wasser rund des stauferischen Burggrabens / das Bachsteltz. Und allerhand ander annehmliche Ergetzlichkeiten mehr im Krantze frischer und nur bald blühender Himbeeren / Holunder alsgleich Aepffel / dero Früchte uns zu erquicken das Jahr werde streben / uns sich dort boten und etwan die Lebhafftigkeit der Tugend dem Hertzen zuzeuchten und eine wol nicht scheltbare Gemüths-Regung uns zureichten / welche nichts Unreines in sich kleben hat und eine so zarte Empfindligkeit als die Schamhafftigkeit ist.

Nichts wol könnte in grösserm Ansehen seyn als / was Andacht erwecket. Weßwegen der Heckenbrauneller nur seinem Tone gemäß uns erquickete. Stieglitze hinwieder empfiengen sich vor aller Aug miteinander auffs holdseligste. Und detto der Grüne Specht werde genennet und verdienet verehret zu werden. Das glaubst du aber, Digger.

Blüthen allerecken herfürzückten, Buschwerk sich ausputzte. Nicht minder als die Tugend die Natur ist in die Röthe verliebt / um durch diese Königsfarbe ihre Hoheit abzubilden. Und doch auch Akazien / Pyramideiche / Kastanbäume und der schießende Merzbecher prangeten / was niemand gewißlich zu begreiffen weiß / die natürliche Anstreiche nemlich und Schmincke / die wir auffs demüthigste verehrten.

Wir hören wol iemanden sagen: Nach dem nicht allein die keuschesten Thiere auch die schönsten wären / sondern auch so wol die Buchen und die Brennesseln das schönste Laub / so seien es fürnehmlich unmäßiges Verlangen bey übermäßiger Verfolgung der Annehmligkeit und ander schimpfliche Begübnisse / die im Zaume gehalten zu werden nöthig haben. Und so indeß dörffen die reinen Bienen / welche nichts von Lust oder Liebreitz wissen / aus den Rosen der Schamhafftigkeit den Honig ihrer Vergnügung saugen / da auch auff schädliche Wege der Kleinmuth sie nicht lassen sich leiten und allezeit in Sünde und Schande sich zu stürtzen gescheuet haben.

Was iedoch mit dem Buntspecht / welcher eilfertig aus der Höle gerennet? Was mit dem hertzhaffter Unbeweglichkeit abholden / lasterhafften Zaunkönig / welcher bey ieder neuen Begebenheit von einer angebohrnen Flüchtigkeit ergriffen? Was dörffen die Krahvögel alsdenn erheischen / welche die vorerwehnten bäumenden Buchen so wol deßwegen bekrumpfen / unser Gemüth scheußlich zu erregen / sintemahl Bosheit in ihnen wohnt und darob sie im Nature struggle den Siegs-Krantz fürzutragen trachten?

Das müssen wir mal die SPD fragen, die weiß so was.