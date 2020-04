Eugen Egner

In der Dortmunder Segenskirchengemeinde macht man sich Gedanken darüber, »wie Kirche trotz ›Coronakrise‹ noch erfahrbar gemacht werden kann«, nach Ansicht des Theologen Hans Tremmel können auch katholische Laien in dieser Krisenzeit »die Nähe Gottes erfahrbar machen«, in der Diözese Linz möchte der Generalvikar Severin Lederhilger dieser Tage »die Gemeinschaft der Kirche pastoral und diakonisch in ganz neuer Weise erfahrbar machen«, nach einem Bericht der Rhein-Neckar-Zeitung konnten einige Einwohner der Kreisstadt Mosbach durch das »Corona-Singen« Ende März »ein Stück Gemeinschaft erfahren und erfahrbar machen«, laut Saarbrücker Zeitung hat das Coronavirus in Europa »die einst überwundenen Grenzen wieder erfahrbar gemacht«, und die Berliner Morgenpost klagt: »Die massive Einschränkung der Reisefreiheit tut weh, weil sie Europa jahrzehntelang erfahrbar gemacht hat.« Und was explodiert im Netz? »Und im Netz explodiert die künstlerische Kreativität zu einem Fest live gestreamter Gratiskonzerte, die die Musik als ein Medium der Völkerverständigung erfahrbar machen« (Spiegel.de).

Das Erfahrbarmachen hat schon immer einen Hautgout von Fachhochschule, Kirchentag, esoterischem Kunstgewerbe und sozialpädagogischem Laientheater verströmt. Wir alle, erklärte die SPD-Politikerin Anke Fuchs 1998 im Bundestag, hätten »Schritt für Schritt ein Stückchen Freiheit im Alltagsleben erfahrbar gemacht«, und der »faire Welthandel« biete die Chance, »in dieser Welt vagabundierenden Kapitals ein Stückchen soziale Gerechtigkeit auch für die Menschen erfahrbar zu machen«. Ein »politisch-gesellschaftlicher Zerfall«, befand der Germanist Hermann Korte 1987 im Hinblick auf Eichendorffs Gedichte, »wird in der Wettermetaphorik erfahrbar gemacht«, während der Bildungstheoretiker Heinz-Joachim Heydorn in seinem Standardwerk »Perspektiven der kommunalen Kulturpolitik« bereits 1974 festgestellt hatte: »Musik und Musikunterricht müssen musikbezogene Verhaltensweisen nicht nur innermusikalisch und um ihrer selbst willen, sondern darüber hinaus als soziale Verhaltensweisen erfahrbar machen.« Das klang und klingt recht unmusikalisch und wie eine Drohung. Ich möchte jedenfalls nicht zugegen gewesen sein, als Heydorns Musikunterricht musikbezogene Verhaltensweisen als soziale Verhaltensweisen erfahrbar gemacht hat.

Dank Covid-19 erlebt diese salbaderige Formel gerade eine Renaissance, doch zum Glück gibt es ja auch Yogafernkurse, in denen Stille erfahrbar gemacht wird.