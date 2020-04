Schutz oder Strafe?

Siphiwe Sibeko/REUTERS Kleinere Zelte, mehr Platz: In Pretoria hat man offenbar aus Fehlern gelernt (9. April)

Südafrika befindet sich inzwischen in der vierten Woche einer der härtesten Ausgangssperren der Welt. Lediglich essentielle Dienste wie Lebensmittelversorgung oder Gesundheitswesen – und Teile des eine mächtige Lobby besitzendenden Bergbausektors – werden derzeit aufrechterhalten. Vor die Tür gehen dürfen die etwa 58 Millionen Einwohner des Landes, wo bisher 3.034 mit dem Coronavirus Infizierte und 52 Todesfälle festgestellt wurden, nur noch zum Einkaufen und aus medizinischen Gründen. Besonders hart betroffen sind diejenigen, die keine Wohnung haben. Tausende Obdachlose sind in den vergangenen Wochen in Sportstadien, Schulen und anderen jetzt abgesperrten öffentlichen Räumen untergebracht worden.

In der Hauptstadt Pretoria rebellierten die Internierten bereits am ersten Wochenende der Ausgangssperre Ende März. Mehr als 2.000 Obdachlose waren dort einem Bericht des Nachrichtenportals News24 zufolge von Einsatzkräften »von der Straße geholt« und anschließend auf ein Sportgelände verbracht worden. Eine deutlich zu geringe Zahl an Zelten, fehlende Decken und Matratzen, mangelnde Nahrung und fehlende Medikamente für Drogenabhängige ließen die Situation dort schnell eskalieren. Das Nachrichtenportal IOL schilderte dramatische Szenen von Menschen mit schweren Entzugserscheinungen, die von Krämpfen gezeichnet nach Medikamenten schrien. Mindestens 200 der Obdachlosen kletterten den Berichten zufolge schließlich über die Zäune und flüchteten.

Zumindest in Pretoria wurden die Bedingungen seitdem verbessert. Die Obdachlosen wurden inzwischen auf mehrere kleinere temporäre Zeltunterkünfte in der Metropolregion Tshwane, zu der die Hauptstadt gehört, verteilt. Drogenkonsumenten sind nun getrennt untergebracht, bekommen Zugang zu gesundheitlicher Betreuung und werden mit der Ersatzdroge Methadon versorgt, wie Reuters am 17. April meldete. »Es ist nicht so, dass wir nicht geplant hätten, aber wir haben die Zahlen unterschätzt«, gestand der Sozialminister der Hauptstadtprovinz Gauteng, Panyaza Lesufi, inzwischen ein. Ausgegangen war die vom auch landesweit regierenden African National Congress (ANC) geführte Provinzadministration von etwa 15.000 Obdachlosen, inzwischen hat sich gezeigt, dass mehr als dreimal so viele Menschen ohne Wohnung sind.

Die von der neoliberalen Oppositionspartei Democratic Alliance (DA) geführte Metropolverwaltung von Kapstadt bleibt dagegen bei ihrem harten Kurs. Obdachlose werden dort nach wie vor in einem einzigen Sammellager auf einem Sportplatz des am Stadtrand gelegenen Arbeiterviertels Strandfontein untergebracht. Etwa 1.500 Menschen leben dort derzeit in lediglich vier großen Zelten, die vorgesehene Kapazität liegt gar bei 2.000 Internierten. Wegen der enormen Enge haben Bewohner das Camp »Corona City« getauft. Die Hilfsorganisation »Ärzte ohne Grenzen« warnte in einem Bericht, dass das Risiko einer massenhaften Übertragung des Coronavirus dort »aufgrund enormer Überfüllung und mangelnder Verfügbarkeit von Tests und unbeständiger Gesundheitsversorgung sehr hoch« sei – und forderte deshalb die Schließung des Lagers und die Unterbringung der Bewohner in kleineren dezentralen Einrichtungen. Die Metropolverwaltung will davon nichts hören und behauptet statt dessen, die Obdachlosen wären freiwillig in dem doppelt umzäunten Lager – in dem es ebenfalls einen Ausbruchsversuch gegeben hat, der von Polizeikräften und privaten Sicherheitsdienstleistern zurückgeschlagenen wurde. Die zynische Regel lautet: Jeder ist frei, nach Hause zu gehen – vorausgesetzt, er oder sie hat eines.

Während die Metropolbehörden die Obdachlosen so de facto gefangenhalten, schaffen sie andernorts gar neue Wohnungslosigkeit. In einer informellen Siedlung auf städtischem Land ließen sie trotz Moratoriums während der Ausgangssperre Dutzende Blechhütten abreißen – die Bewohner blieben ohne jede Unterkunft schutzlos zurück. Ein Gericht hat jedoch inzwischen entschieden, dass das Vorgehen unrechtmäßig war. Es hat die Stadt angewiesen, den Betroffenen bis zum heutigen Montag die Baumaterialien ihrer zerstörten Hütten zurückzugeben.