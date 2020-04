Grundrente weiter verschleppt

Berlin. Die Bundesregierung will ihr Versprechen brechen, die »Grundrente« zum 1. Januar 2021 einzuführen. Die Umsetzung werde »nicht ganz einfach«, da die Rentenversicherung wegen der Coronakrise personell und finanziell Lasten zu tragen habe. Es könne sein, dass man ein paar Monate später rückwirkend zum 1. Januar auszahle, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Samstag in einem Interview der ARD-»Tagesthemen«. (dpa/jW)