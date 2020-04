jW

Sensationelles berichtet das Handelsblatt am Donnerstag. Mit der Schlagzeile »China schwächt die Weltwirtschaft« taucht »Deutschlands Wirtschafts- und Finanzzeitung« zwar noch nicht in jene Tiefen 20.000 Meilen unterhalb von Sinn und Verstand, in denen sich Bild-Kapitän Julian Reichelt tummelt, die Aussage erschreckte aber, als sie einmal da stand, wen auch immer in der Redaktion offenbar derart, dass sie bereits in den Unterzeilen korrigiert wurde. Die lauten: »In der Finanzkrise hat China maßgeblich zur Stützung der globalen Wirtschaft beigetragen. In der Coronakrise fällt die Volksrepublik als Wachstumsmotor aus«. Möglich, dass im Handelsblatt-Sprachschatz »ausfallen« und »schwächen« deckungsgleich sind, vor allem aber gilt für den deutschen Qualitätsmedienschaffenden, dass er bei China die Lizenz für Unfug jeder Art hat. In diesem Fall ist es besonders kompliziert. Der Text von Handelsblatt-Korrespondentin Dana Heide hat jedenfalls weder mit Schlag- noch mit Unterzeile viel zu tun: Es ist eine Spekulation über das, was sein könnte. Zentrales Argument: »dass Experten unisono nicht mit einem ähnlich hohen Stimulus-Paket wie 2008 rechnen«. Was selbstverständlich eine knallharte Tatsache ist. Vor zwölf Jahren rettete die Volksrepublik mit Ausgaben von etwa 500 Milliarden US-Dollar die Weltwirtschaft. Nun liest die Chefvolkswirtin der Schweizer Bank UBS Frau Heide aus Kaffeesatz oder aus Teeblättern, es werde »weniger sein«. Keiner weiß was, aber dem Handelsblatt reicht das fürs Urteil: Der Chinese »schwächt« alle.

Keine Fakten, aber eine bizarre Meinung gibt es obendrein in einem Interview, das Frau Heide mit dem in Beijing lehrenden US-Wirtschaftsprofessor Michael Pettis geführt hat. Der vertritt die These, dass Chinas staatliche Investitionen in seine Infrastruktur »ungesunde Nachfrage« sind. Die »gesunde« bestehe aus Konsum, Investitionen des privaten Sektors und dem Export. Beijing habe »bei weitem zu viel« in die Infrastruktur gesteckt, »so dass der größte Teil der zusätzlichen Investitionen verschwendet wird«. Soll wohl heißen: Ausbau von Eisenbahnstrecken, des 5G-Netzes, Straßen- und Brückenbau etc. – alles zum Fenster rausgeworfenes Geld. So erklärt sich endlich: Kaputte und zugestaute Straßen, marodes Gleisnetz und einsturzgefährdete Brücken, Investitionsruinen wie in Stuttgart, Berlin oder Hamburg und Löcher im deutschen Mobilfunknetz sind ein Vorteil. Sagt jedenfalls Mr. Pettis: »Europa und die USA sind auf eine seltsame Art und Weise in einer viel besseren Position als China, weil sie in der Vergangenheit so schlechte Arbeit bei ihrer Infrastruktur geleistet haben, so dass es viel Raum für Ausgaben gibt.« Klar, wer hinten ist, der kann nur vorankommen. In Beijing sollte man vielleicht auch an Investitionen in neues Lehrpersonal denken.

Etwas Pech für »China schwächt die Weltwirtschaft«: Am selben Tag, da das im Handelsblatt steht, veröffentlicht die FAZ in ihrem Finanzteil einen Artikel, der die rasche Erholung von Aktienkursen »der großen Bodenschatzkonzerne« bejubelt. Schlagzeile: »Erzpreis kennt keine Corona-Angst«. Darunter: »China braucht Stahl und lässt Staatshilfen gegen die Krise vor allem in den weiteren Bau von Infrastruktur fließen. Deshalb sind Australiens Bergbaukonzerne optimistisch«. Zitiert wird u. a. der Leiter des Erzgeschäfts bei Rio Tinto: »China hat sich erholt. Unsere Schiffe warten darauf, entladen zu werden. (…) Wir haben die sogenannten schnellen Daten ausgewertet – Stromverbrauch, Kohleverbrauch, Verkehrsstaus. Sie lassen keinen Zweifel, dass sie zulegen, und das führt zu höherer Lagerhaltung bei Erz und Stahl.« Alles ungesund, sagt Mr. Pettis.