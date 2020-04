jW

Wahre Ursache

Zu jW vom 8.4.: »Pflegepersonal: Prämie wegen Coronakrise«

(…) Es wird uns doch eingetrichtert, dass »Corona« an der Wirtschaftskrise schuld sei – was nicht stimmt. Es war wieder einmal an der Zeit, dass die zyklische Krise des Kapitalismus wirkte. Konjunkturell ging es bereits 2019 abwärts. Zudem ist die Finanzkrise 2008/2010 nie echt überwunden worden. (…) Zur heutigen Krise beigetragen hat der mittels Sanktionen von den USA ausgelöste Handelskrieg. Davon sind auch andere Länder, nicht etwa nur Deutschland, betroffen, so dass von einer globalen Wirtschaftskrise ausgegangen werden muss. Und in dieser Krise kam die Coronapandemie hinzu (…). Am Anfang aber stand nicht »Corona«, sondern als Ursache die instabile und durch die Profitgier unbeherrschbare, weil spontane Krise der kapitalistischen Marktwirtschaft. Letztere muss natürlich unter allen Umständen erhalten werden, wozu nun auch die Pandemie ausgenutzt wird. (…)

Gerhard Schiller, Dresden

Geschmähter Humanist

Zu jW vom 6.4.: »Märchenonkel des Tages: Dietmar Hopp«

In bezug auf Dietmar Hopp stimmt jW in den Schmäh der Fußball-Ultras ein (…), ohne auch nur mit einer Silbe die Verdienste dieses Mannes zu erwähnen. Hopp ist wohl ein Milliardär (…), wie er jedoch sein Geld einsetzt, ist nichts, wofür er sich schämen müsste. Die Dietmar-Hopp-Stiftung schöpft bei ihrem Engagement für Klimaschutz, Sport, Soziales, Bildung und Medizin aus seinem Privatvermögen. In das an der Erforschung von viralen Epidemien arbeitende Institut Curevac hat Hopp allein 80 Millionen investiert, wie auch in die Krebsforschung. Er ist bereit, falls von keiner anderen Seite ausreichend finanzielle Mittel zur Erforschung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus zur Verfügung gestellt würden, diese Aufgabe auch allein zu schultern. Dass eine solche humanistische Einstellung von sehr vielen Seiten verdiente Ehrungen erfährt, kann der jW doch kaum entgangen sein. (…)

Cornelia Praetorius, per E-Mail

Sachsenburg, nicht Sachsenhausen

Zu jW vom 11./12.4.: »Erinnerung und Vermächtnis«

Mit besonderem Interesse las ich den Beitrag zur Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald vor 75 Jahren. Leider musste ich feststellen, dass er eine falsche Information beinhaltete. Es wird berichtet, dass die ersten Buchenwald-Häftlinge aus Sachsenhausen kamen. Das ist falsch – sie kamen aus Sachsenburg bei Frankenberg, dem (glücklicherweise) einzigen KZ in Sachsen (in dem auch mein Vater eingesperrt war). (…)

Hellmut Naderer, Hartmannsgrün

Vergessener Schwur

Zu jW vom 14.4.: »Ohne Begegnung«

Der Text der in dem kurzen Beitrag erwähnten »Thüringer Erklärung« ist derart allgemein gehalten, dass in seiner Überschrift nicht hätte stehen dürfen: »Aus Anlass des 75. Jahrestages der Befreiung der nationalsozialistischen Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora«. (…) Wenn es um das Gedenken an Buchenwald geht, muss man schon das Spezifische des Lagers hervorheben, vor allem den dort organisierten Widerstand und die Träger desselben, allen voran Kommunisten und Sozialdemokraten. Auch die mehr als 8.000 sowjetischen Kriegsgefangenen müssten erwähnt werden. Sie konnten als Rotarmisten an der endgültigen Befreiung vom Faschismus nicht mehr teilnehmen, weil sie zuvor unter anderem mittels Genickschussanlage ermordet wurden. Mit dem Verschweigen dieser Fakten weitet man den Kreis der Unterzeichner sicher aus (jeder mit Ausnahme des AfD-»Flügels« könnte unterschreiben). Der Floskelreichtum der »Erklärung« ist derart erheblich, dass sie letztlich jeder Substanz entbehrt. (…) Es ist beschämend, dass Bodo Ramelow als Ministerpräsident und Erstunterzeichner offenbar keinen Wert darauf gelegt hat, dass in der Erklärung zumindest Bezug auf den »Schwur von Buchenwald« genommen wurde. Die Politik der USA, die ihre westlichen Verbündeten auf Kriegskurs zu trimmen versuchen, die mit ihrem Sanktionsfuror das globale Gewaltmonopol anstreben und jedwede Toleranz in den internationalen Beziehungen missachten, bringt auf diese Weise ihre Verachtung gegenüber fast jedem einzelnen Satz des Buchenwaldschwurs zum Ausdruck. Da in wenigen Wochen der 75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus begangen wird, müssten die Leistungen und die Opfer der sowjetischen Befreiungsarmee in eine solche Erklärung aufgenommen werden. Statt dessen versucht auch die Bundesrepublik, ihre Bevölkerung in Kriegsstimmung zu versetzen, indem ununterbrochen von einem »zunehmend aggressiven Russland« phantasiert wird. Es ist schon ein gerütteltes Maß an Heuchelei dabei, wenn diese Aspekte in der Erklärung unter den Tisch fallen, trotzdem aber die Menschen verpflichtet werden sollen, Lehren aus der Geschichte zu ziehen. (…)

Hans Schoenefeldt, per E-Mail

Kalter Krieg

Zu jW vom 14.4.: »Schäbige US-Propaganda«

Der blindwütige Hass der US-Regierung gegenüber sozialistischen Ländern hat eine lange Tradition. Auch in der Coronakrise entblödet sich Washington nicht, die Welt vor der Unterstützung durch kompetente Ärzteteams aus Kuba zu warnen. Ausgerechnet die im Kapitalismus nicht vorgesehene Hilfsbereitschaft wird verdächtigt, das Ziel zu verfolgen, die internationale Gemeinschaft zu spalten, im Ausland ein positives Image aufzubauen und von »systematischen Menschenrechtsverletzungen« abzulenken. Wie im Kalten Krieg werden also die eigenen Gedanken- und Handlungsmuster dem Gegner unterstellt, in der Hoffnung, die Welt glaube den USA.

Peter Richartz, Solingen

Profit statt Gesundheit

Zu jW vom 16.4.: »Akademie des Tages: Leopoldina«

Die Leopoldina berät nun die Regierung. Dabei hielt die Akademie vor ein paar Jahren noch 1.300 Krankenhäuser wegen Unrentabilität für überflüssig (…). Bezeichnend, dass die Regierung eine Einrichtung zu Rate zieht, die sich fachlich disqualifiziert hat. Die Profiterhaltung ist eben wichtiger als die Gesunderhaltung der Bevölkerung.

E. Rasmus, per E-Mail