Spahns fatale Fehler

Warum wird eigentlich nicht der Abgang des Gesundheitsministers gefordert? Als das C-Virus noch jung war, haben die deutsche Bundesregierung und ihr Gesundheitsminister es unterlassen, den Import des Virus ins Land zu unterbinden. Das war die Zeit, als Jens Spahn noch jeden einzelnen Infizierten in diesem Land und seinen »Arbeitgeber« (die Münchner Firma Webasto) mit virtuellem Handschlag begrüßte und ihn – richtigerweise – einer längeren Quarantäne unterwarf. Das war auch die Zeit, als die Bundesregierung den Heimholflug aus der Hölle von Wuhan organisierte und die Heimgeholten ebenfalls einer Quarantäne unterwarf. Sie wusste, dass Flugreisende aus China und besonders aus Wuhan die größte Gefahr dafür darstellten, dass das Virus sich auch in Deutschland ausbreiten könnte. Dennoch wurden Flüge aus China nicht unterbunden.

Die italienische Regierung war wenigstens ein bisschen schlauer. Sie ließ keine Passagierflugzeuge aus China mehr ins Land. Leider aber »vergaß« sie, dass Reisende aus dem Land, das als erstes mit dem Virus zu kämpfen hatte, problemlos über andere EU-Staaten nach Italien kommen konnten. Diejenigen, die dringend nach Hause wollten, buchten also auf andere europäischen Flughäfen um, reisten von dort ein und sorgten dann in der Lombardei und Venetien für die Verbreitung der Seuche – just zu der Zeit, als Spahn, Maas und andere Figuren das Sonderflugzeug aus Wuhan charterten, um die Heimgeholten mit großem Medienpomp eine vierzehntägige Quarantäne absitzen zu lassen. Die Regierungen in Rom und Berlin konnten ja nicht ahnen, dass sich die EU des freien Waren-, Kapital- und sogar Personenverkehrs rühmt und ihn sogar praktiziert und dass das trickreiche Virus sich deshalb nicht direkt aus dem bösen China, sondern aus einem harmlosen Nachbarland wie Österreich einschleicht. Für diese bösartige Ahnungslosigkeit haben sie den Abgang verdient.

Als das Virus sich Anfang März fest bei den europäischen Wirtsleuten etabliert hatte, warnte unsere Kanzlerin ihr Volk, dass 60 bis 70 Prozent sich mit ihm infizieren würden. Man konnte also annehmen, dass sie auf die Strategie der Durchseuchung setzte, wonach die Seuche sich totläuft, wenn nur noch ein Drittel Nichtinfizierter im Lande übrig ist. Mitte März wurden dann nach dem Modell China – bei uns aus ideologischen Gründen Modell Südkorea genannt – im ganzen Land die uns nun bekannten Maßnahmen der »sozialen Distanz« eingeführt, die die Ausbreitung des Virus verlangsamen sollen – und das anscheinend mit gewissen Erfolgen. Die vollkommene Überforderung der Ärzte, Pfleger und Krankenhäuser konnte so vermieden werden. Der Nachteil: Bei gesunkener Infizierungsrate dauert es nun erheblich länger, bis zwei Drittel der Deutschen die Krankheit hinter sich gebracht haben. Vom Gesundheitsminister und seiner Kanzlerin wüssten wir gern, welche Strategie nun gilt: Durchseuchung oder Eindämmung oberhalb des in China und Südkorea erreichten Niveaus.

Der Rücktritt zumindest des Gesundheitsministers bleibt fällig. Sonst machen die Verantwortlichen bei der nächsten Epidemie ja dieselben Fehler.