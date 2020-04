Export per Notverordnung

Matthias Rietschel/REUTERS Wenn es nach den Industriebossen geht, wird die Produktion schnell wieder hochgefahren (VW-Werk in Zwickau, 25.2.2020)

Die Kapitalisten scharren mit den Hufen. Die großen Unternehmensverbände schrieben der Bundesregierung am Freitag ins Stammbuch, die Türen für Beschäftigte und Kunden schleunigst wieder zu öffnen.

Sicherheitsmaßnahmen während der Seuche sind für die Konzernchefs Nebensache. Ein wirksamer Arbeitsschutz und das Wiederhochfahren der Wirtschaft könnten unter einen Hut gebracht werden, auch wenn es Engpässe bei der Schutzausrüstung gebe, forderte BDI-Boss Dieter Kempf. Wirtschaftsminister Peter Altmaier parierte. Er wolle in den nächsten Tagen Vorschläge unterbreiten – die Verordnungsermächtigung der Regierung, durch die Arbeitsrechte außer Kraft gesetzt werden, macht es möglich.

Die Exportausrichtung der deutschen Wirtschaft schlägt voll ins Kontor. Die Coronakrise hat Volkswagen einen drastischen Absatzrückgang eingebrockt. Im ersten Quartal verkaufte der Konzern mit zwei Millionen Autos fast ein Viertel weniger als im Vorjahreszeitraum. Weltweit ging der Absatz von VW, Audi, Porsche und Co. im vergangenen Monat um 37,6 Prozent auf 623.000 Fahrzeuge zurück. In Nordamerika sank der Absatz im März um 42 Prozent, in China um 35,5 Prozent. Zwar werden die Konzerne auch im Inland ihre Produkte nicht los. Doch das ist nicht der springende Punkt. Das Hauptproblem besteht darin, dass die deutschen Exportüberschüsse teuer erkauft wurden. Deutschland ergaunerte sich den »Wettbewerbsvorteil« durch einen unvergleichlichen Angriff auf das Lohnniveau (Agenda 2010) und durch den Abbau staatlicher Infrastruktur und Sozialvorsorge.

So kommt die Krise dann auch nicht bei allen an. Das Geldvermögen in Deutschland ist zum Jahresende 2019 auf einen neuen Rekordwert gestiegen: Insgesamt konnten sich die Reichen des Landes 6,46 Billionen Euro aneignen. Staatliche Mehrausgaben soll es nur in Zeiten der Pandemie geben. Bundesbankpräsident Jens Weidmann ermahnte die Regierungschefs der Euro-Zone am Freitag, nach dem Lockout schnell wieder zur harten Kürzungspolitik zurückzukehren. Die Mitgliedstaaten sollten sich dann umgehend auf die »Reduzierung ihrer hohen Defizitquoten konzentrieren«.

Hiesige Wirtschaftskommentatoren drehen völlig durch. So titelte das Handelsblatt am Donnerstag: »China schwächt die Weltwirtschaft«. Als ob das einzige Land, das vor der Coronakrise noch Wachstumsraten über sechs Prozent vorweisen konnte, für die Misere verantwortlich wäre. Ohne die Lokomotive der Weltwirtschaft wäre die lange Wachstumsphase nach der Finanzkrise von 2009 nicht möglich gewesen. Vielleicht hilft auch nur noch Galgenhumor? Der an der Peking-Universität in Beijing lehrende Ökonom Michael Pettis sagte in der gleichen Ausgabe des Blattes: »Europa und die USA sind auf eine seltsame Art und Weise in einer viel besseren Position als China, weil sie in der Vergangenheit so schlechte Arbeit bei ihrer Infrastruktur geleistet haben, so dass es viel Raum für Ausgaben gibt.«