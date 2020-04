Weniger Infektionen, mehr Tote

Christian Charisius/dpa Gestenreich: Jens Spahn am Freitag in Hamburg

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat einen Etappensieg im Kampf gegen das Coronavirus verkündet. »Der Ausbruch ist – Stand heute – wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden«, sagte Spahn am Freitag in Berlin. »Nun können wir sagen, das war erfolgreich«, befand der gelernte Bankkaufmann und Politologe. »Wir haben es geschafft, das dynamische Wachstum zurückzubringen zu einem linearen Wachstum.« Die Infektionszahlen seien deutlich gesunken. Ermutigend sei auch, dass seit dem 12. April täglich mehr Menschen genesen, als es neue Infizierte gebe. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sprach von einem guten Zwischenergebnis. Die Ansteckungsrate sei auf 0,7 gesunken. »Das heißt, dass inzwischen im Durchschnitt aktuell nicht mehr jede Person, die infiziert ist, eine andere Person ansteckt.« Wieler betonte jedoch, dass die Gesundheitsämter bundesweit immer noch mehr als 3.000 Coronafälle pro Tag meldeten. Auch steige die Sterberate: Sie liege jetzt bei 2,9 Prozent. Zugleich erkranke immer mehr medizinisches Personal.

FDP-Chef Christian Lindner forderte angesichts der Teilerfolgsmeldung eine schnellere Öffnung von Hotels und Lokalen. Unter Auflagen zu Hygiene und Kontaktbegrenzung könnten sie vorsichtig den Betrieb wiederaufnehmen, sagte Lindner laut einem Bericht der Deutschen Presseagentur.

Die Essener Kaufhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof will unterdessen gerichtlich klären lassen, ob ihre Häuser geschlossen bleiben müssen. Das Unternehmen wende sich in einem Eilverfahren gegen die Schutzverordnung, teilte das Oberverwaltungsgericht für Nordrhein-Westfalen am Freitag in Münster mit. Nach Beschlusslage von Bund und Ländern dürfen nur Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche ab Montag unter Auflagen wieder öffnen. Große Kaufhäuser müssen demnach vorerst geschlossen bleiben.

Derweil ordnete Sachsen als erstes Bundesland eine Pflicht zum »Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei der Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs und beim Aufenthalt in Einzelhandelsgeschäften« an, teilte die Landesregierung am Freitag mit. Zuvor hatte die thüringische Stadt Jena mit einer solchen Regelung Erfolge erzielt: Seit neun Tagen gebe es dort keine Neuinfektion, sagte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) am Freitag dem Sender N-TV. (dpa/jW)