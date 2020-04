Geglückt wie zerronnen

New Academic Press Zertifikat der Botschaft der UdSSR in Frankreich von 1945, das Tilly Spiegel erlaubt, auf dem Weg zu ihrem Wohnsitz in Wien die Grenzen des sowjetischen Sektors zu passieren

Der Titel eines einzigartigen, vielschichtigen Romans, den die österreichische Schriftstellerin Marie-Thérèse Kerschbaumer 1980 veröffentlicht hat, lautet »Der weibliche Name des Widerstands« – er könnte auch der politischen Biographie voranstehen, die die Historikerin Ina Markova über Tilly Spiegel verfasst hat. Spiegel, Jahrgang 1906, als ältestes von sechs Kindern einer jüdischen Familie in der Bukowina geboren und in Armut aufgewachsen, lebte ab 1918 in Wien, wo sie sich den Besuch der Handelsakademie durch Heimarbeit finanzierte. 1927 trat sie der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ) bei und führte von da an das unstete, gefahrvolle Leben einer Berufsrevolutionärin. Unter dem austrofaschistischen Regime wegen »Verbrechens des Hochverrats« und »Störung der öffentlichen Ruhe« zwei Jahre lang eingesperrt, war sie nach ihrer Freilassung in der illegalen Transportorganisation tätig, mit deren Hilfe österreichische und osteuropäische Freiwillige auf ihrem Weg nach Spanien über die Schweizer Grenze geschleust wurden. Im Februar 1938 festgenommen und nach kurzer Haft aus der Schweiz ausgewiesen, unterstützte sie in Frankreich die kulturellen Initiativen, mit denen ihre geflüchteten Landsleute auf das Unrecht der Besetzung Österreichs durch das deutsche Reich aufmerksam machen wollten: die »Liga für das geistige Österreich«, den »Cercle Culturel Autrichien« und die Zeitschrift Nouvelles d’Autriche.

Nachdem Deutschland auch über Frankreich hergefallen war, nahm Tilly Spiegel in Lyon, Nancy, Lille, dann in Paris am antinazistischen Widerstand im Rahmen des »Travail allemand« teil, der von ihrem Lebensgefährten Franz Marek, dem tschechoslowakischen Spanienkämpfer Artur London und dem deutschen Kommunisten Otto Niebergall geleitet wurde. Er umfasste die Herstellung und den Vertrieb der illegalen Zeitungen Soldat im Westen und Soldat im Mittelmeer, das Streuen von Flugblättern, die sogenannte Mädelarbeit, das heißt die politische Beeinflussung von Wehrmachtssoldaten durch tollkühne junge Frauen, den Kontakt zu Landsleuten, die sich, als Franzosen getarnt, in Wehrmachtsämter eingeschleust hatten, das Organisieren von Verstecken und gefälschten Ausweisen. Gleichlautend, fast in denselben Worten, haben Spiegel wie Marek diese Periode höchster Gefährdung später als die glücklichste Zeit ihres Lebens bezeichnet: weil sie sich durch Flucht nach Übersee nicht für die Zeit danach »aufgehoben«, sondern den Feind in vorderster Front bekämpft hatten und weil dieser Kampf zugleich eine internationalistische und eine patriotische Dimension besaß.

Unverhofft befreit

Am 14. August 1944 wurden sie von Gestapo-Beamten verhaftet und zur Hinrichtung in das Militärgefängnis Fresnes gebracht, wo Marek – der eigentlich Efraim Feuerlicht hieß – angesichts des Schicksals, das sie erwartete, ihren Nachruf in die Zellenwand ritzte: »Franz Feuerlich et sa femme Tilly Spiegel seront fusillés le 18 août, prévenir leur pays« (»Franz Feuerlich und seine Frau Tilly Spiegel werden am 18. August erschossen, als Warnung an ihr Land«). Die unverhoffte Befreiung erfolgte durch den Pariser Aufstand wenige Tage später. Im Sommer 1945 kehrten sie nach Wien zurück, wo Spiegel als Parteifunktionärin, Journalistin und Übersetzerin tätig war.

Ihr privates Glück zerbrach 1968, als sie von Marek verlassen wurde. Zur gleichen Zeit schwand mit dem Einmarsch der Warschauer-Vertrags-Truppen in die CSSR und dem Sieg des sowjettreuen Flügels in den innerparteilichen Fraktionskämpfen der KPÖ auch ihre politische Hoffnung auf eine Erneuerung der kommunistischen Weltbewegung. Als Pensionistin arbeitete Tilly Spiegel im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes mit, verfasste zwei Monographien, über »Frauen und Mädchen im österreichischen Widerstand« und »Österreicher in der französischen und belgischen Résistance«, und führte viele Interviews mit Widerstandskämpferinnen und rassistisch Verfolgten. Sie starb im Juli 1988. Von einer kurzen Notiz im Mitteilungsblatt des Dokumentationsarchivs abgesehen, wurde ihr Tod öffentlich nicht zur Kenntnis genommen.

Zwischen den Stühlen

Den Antikommunisten galt sie als Kommunistin, für die Partei war sie eine aussätzige Revisionistin, und der kleinen Schar kommunistischer Dissidenten um die Monatsschrift Wiener Tagebuch hatte sie sich nicht anschließen wollen, weil diese bis zu Mareks Tod 1979 von ihrem früheren Lebensgefährten redigiert wurde, der sie durch Liebesverrat tief verletzt hatte. Ina Markovas Buch ist nicht nur die geglückte Wiederbelebung einer engagierten und klugen »Draufgängerin« – als solche hat Tilly Spiegel sich selbst beschrieben –, es ist auch ein schwungvoll geschriebenes Kompendium der österreichischen Zeitgeschichte. Dieser Mehrwert ist just der Tatsache geschuldet, dass Spiegel trotz ihrer publizistischen Tätigkeit kaum Spuren hinterlassen hat und die Autorin zu jung ist, als dass es ihr noch möglich gewesen wäre, gleichaltrige Freundinnen und Genossen ihrer Protagonistin kennenzulernen. Überdies sind die Erinnerungen der wenigen »Zeitzeugen« aus den Jahren nach 1945, die sie befragen konnte, wenig aussagekräftig.

Von Markova lässt sich lernen, wie man aus dieser Not eine Tugend macht. Denn obwohl die eigentliche Lebensgeschichte Tilly Spiegels höchstens ein Fünftel des Buchumfangs ausmacht, hat man als Leser nie das Gefühl, um das im Untertitel gegebene Versprechen betrogen zu werden. Über die Leerstellen im Leben der Protagonistin hilft sich Markova hinweg, indem sie zum einen Analogien zu früher publizierten Lebensberichten österreichischer Kommunistinnen zieht, zum andern das historische, politische und geographische Umfeld ihrer Protagonistin in ebenso detailfreudigen wie anschaulichen Exkursen abhandelt: von den Lebensumständen der jüdischen Bevölkerung in der Bukowina über die Wohnverhältnisse im Roten Wien bis zum Algerien-Krieg, den Opferfürsorgegesetzen und der Entstehungsgeschichte des Dokumentationsarchivs. Sie meistert auch die Schwierigkeit, gleichzeitig ablaufende Ereignisse getrennt voneinander darstellen zu müssen, ohne dabei den roten Faden zu verlieren.

Bleibt die Frage, ob die Autorin über die Fakten hinaus ihrer Protagonistin gerecht geworden ist. Markovas Haltung kommt zwischen den Zeilen und in scheinbar unverfänglichen Formulierungen zum Vorschein: Sie beanstandet Spiegels Österreich-Patriotismus, kann sich schwer damit abfinden, dass diese den Bruch mit Glauben und Tradition des Judentums als befreiend empfunden hat, und gibt zu verstehen, dass die Sache, für die Kommunisten ihr Leben riskiert haben, der Vergangenheit angehöre. In dieser Hinsicht folgt Markova der herrschenden Ideologie. Offenbar hält sie es auch mit der sozial indifferenten Spielart des Feminismus, der die geschlechtergerechte Sprache wichtiger ist als die historische Wahrheit (es gab unter den aufständischen spanischen Militärs vom Juli 1936 keine »PutschistInnen«, wie Markova behauptet, nur Putschisten) und dem es in erster Linie darum geht, »bewegten und bewegenden« Frauen in Vereinen, Parteien und Organisationen »den Weg an die Spitze« zu bahnen; Spiegel hingegen, wage ich zu behaupten, hielt es für wichtiger, sich der Spitze zu entledigen, und die Eigenschaftswörter »bewegt« und »bewegend« wird sie eher als Synonyme für »karrieresüchtig« aufgefasst haben.

Konventionen der Autorin

Es verrät mehr über die Konventionen der Autorin als über die Einsichten und Erkenntnisse ihrer Heldin, wenn sie Spiegels Einschätzung, dass der Beitritt zum Kommunistischen Jugendverband »ihr Leben in ein Davor und Danach« gegliedert habe, mit »religiösen Konversionserzählungen« in Verbindung bringt und die hausbackene »Tauschakt«-These des Historikers André Gerrits übernimmt, derzufolge durch das politische Engagement in der Arbeiterbewegung »eine Form der Isolierung, nämlich die, ein Jude zu sein, gegen eine andere Form eingetauscht wurde, nämlich die der Existenz als Kommunist«. Mit solchen und anderen Binsenweisheiten läuft Markova Gefahr, ihr Buch zu entwerten, den eigenen Vorsatz zu revidieren und Tilly Spiegel zur Minusfrau zu degradieren, die es nicht geschafft hat, postum dem Zeitgeist zu folgen.