ZDF/ARD/Degeto Dwan (Jessica Lang) verliert langsam die Scheu vor ihrem tierischen Entführer: »King Kong«

Re: Vom Balkan nach ­Bitterfeld

Pflegersuche in Bosnien, Folge 12 von 15

Wir können nicht zur »Normalität« zurückkehren, denn die war das Problem. Da ist ein Rückblick passend. Berichtet wird von der Situation vor der Coronakrise in einem Seniorenheim in Bitterfeld. Früher arbeiteten dort 110 Mitarbeiter, dann waren es nur noch 50. Deutsche Bewerber gibt es kaum noch, wir werden hoffentlich erfahren, warum. Deshalb reisen die Verantwortlichen nun nach Sarajevo, um dort die Pflegekräfte wegzukaufen. D 2019.

Arte, 19.40 Uhr

Jackie Brown

Jackie Brown, eine sehr gut gealterte Stewardess, schmuggelt gelegentlich für den Waffenhändler Ordell Robbie Geld in die USA, bis sie erwischt wird. Die Polizei bietet ihr an, sie auf freien Fuß zu setzen, wenn sie ihren Auftraggeber verrät. Als Ordell Robbie davon Wind bekommt, will er Jackie aus dem Weg räumen. Doch sie entkommt sowohl ihm als auch der Polizei. Der humanste Film von Tarantino. USA 1997.

Tele 5, 20.15 Uhr

King Kong

Ein riesiger Gorilla verschleppt auf einer Insel das Starlet Dwan, das zuvor von einer Ölbohrexpedition aus Seenot gerettet worden war. Der Menschenaffe pflegt und umsorgt die Frau, in die er sich verliebt. Dann wird er von Jägern eingefangen und per Schiff für eine große PR-Aktion nach Manhattan gebracht. Ende bekannt, große Love-Story mit wunderbaren Darstellern: Jessica Lange, Jeffrey Bridges. USA 1976.

3sat, 22.30 Uhr

Bis dass der Tod euch ­scheidet

Voller Träume beginnt die Ehe von Sonja und Jens. Alles soll gut werden, nehmen sie sich vor – doch der Alltag ist kein Ponyhof. Die Probleme beginnen, als Sonja nach der Geburt des Kindes wieder arbeiten gehen will, Jens jedoch ist dagegen. Er will Sonja auf ihre Rolle als Mutter und Ehefrau festlegen. Doch Sonja lässt sich das nicht gefallen. Jens säuft dann erst mal. Mit Katrin Sass, Angelica Domröse, Martin Seifert. DDR 1979.

RBB, 22.30 Uhr

Domian live: Liebe und Sex in Zeiten von Corona

Schon seit über 20 Jahren talkt der recht kluge und humane Radiomoderator auch über den Bildschirm. In jeder Sendung fühlt er mit seiner Kundschaft und bietet auch in schwierigsten Lebenslagen seine Hilfe an. Gerade bei dem Thema ist das auch nötig.

WDR, 23.30 Uhr