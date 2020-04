Der gefolterte Mensch

Martina Zaninelli Zugezogene rote Jalousien: Nichts erinnert heute an die einstige Folterstätte

Im Herbst 2018 sprach Periklis Korovessis in seiner Wohnung in Athen mit jungen griechischen Journalisten. Sie hatten ihn darum gebeten, sich selbst politisch einzuordnen. Der Wunsch schien insofern berechtigt, als der Schriftsteller und ehemalige Parlamentsabgeordnete zwar ohne Zweifel sein Leben lang ein Linker war, sich aber regelmäßig die Freiheit herausgenommen hatte, politischen Parteien und Formationen nur eine Zeitlang anzugehören und sie schnell wieder zu verlassen, wenn die typischen Korruptionsprozesse der repräsentativen Demokratie an ihnen zu nagen begannen. Seine Antwort gab Periklis – nach kurzem Nachdenken, im Ohrensessel sitzend, ein Glas Raki in der Hand – zunächst zögernd und dann doch entschlossen: »Ich weiß nicht, ob ich ein Bürgerlicher bin oder ein Linker; was ich will, ist, nicht als Arschloch zu sterben.«

Periklis Korovessis verließ die Welt am vergangenen Ostersamstag mit fast 79 Jahren – als Autor eines der wichtigsten Texte über staatliche Tyrannei und Folter. »Die Menschenwärter«, 1975 zum ersten Mal in Korovessis’ damaligem Pariser Exil und 1981 auf deutsch im Verlag Zweitausendeins veröffentlicht, ist ein als Novelle verfasstes Dokument über die Schreckensherrschaft des Militärs im Griechenland der Jahre 1967 bis 1974. Der junge Intellektuelle und Dramatiker, der Theaterstücke schrieb und Karl Marx zu seinem wichtigsten Philosophen zählte, stand ganz oben auf der langen Liste sogenannter »Staatsfeinde«, die das uniformierte Personal der Diktatur nur wenige Stunden nach dem dank NATO-Hilfe erfolgreichen Putsch verhaftete und in die vorbereiteten Folterkeller schleppte.

In der »Bouboulina«, dem Athener Hauptquartier der Sicherheitspolizei, wurden Menschen gequält und zerstört. Nur wenige Überlebende schafften es, danach in ein irgendwie geordnetes Dasein als Mensch zurückzufinden. Im Vorwort zum Bericht erklärte Periklis: »Nach dem 21. April 1967 gab es für politische Menschen in Griechenland nur eine Legitimation weiterzuexistieren: Den Widerstand (…) Ich habe versucht, ein politischer Mensch zu bleiben.« In seinem vorletzten Buch, einer 2014 bisher leider nur in griechischer Sprache erschienenen Aphorismensammlung mit dem Titel »Tägliche Kollateralschäden« zeigte sich Periklis als das, was er wirklich war: ein zutiefst einfühlsamer Humanist und Menschenfreund.

Die verachteten »illegalen« Bettler an der Platia Omonias in Athen? »Meine Familie sind sie. Ein Illegaler war auch ich in diesem Leben. Ohne Papiere, ohne Aufenthaltsgenehmigung. Mit dem eisernen Besen hast du mich rausgekehrt. Und immer wilder kommt mir der Wunsch, mich dieser bunten Schar anzuschliessen, ihr zu sagen: Nehmt mich mit, ich bin einer von Euch.« Periklis Korovessis, den die jungen Griechen vor allen anderen am meisten betrauern, mein Kamerad, er schrieb neulich noch: »Ich weiss, dass der Tod da sein wird. Wie ein eiliger Umzug vielleicht, oder eher wie eine Zwangsräumung. Und dabei lasse ich so viel zurück: Ideen, Pläne für ein neues Leben, besser als das gegenwärtige, mit Bach in Wohngemeinschaft.«