Lufthansa: Flugplan weiter gekürzt

Frankfurt/Main. Die Lufthansa hat wegen der Coronakrise ihren »Rumpfflugplan« verlängert und noch weiter gekürzt. Er ist nun weitere zwei Wochen bis zum 17. Mai gültig, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt/M. mitteilte. Die Zahl der Langstreckenflüge ab Frankfurt sinkt mit der Streichung von drei Verbindungen auf 15 pro Woche. Die Lufthansa-Tochter »Swiss« bietet ihre drei wöchentlichen Fernflüge nach Newark weiter an, während »Eurowings« die Grundversorgung an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und Köln aufrechterhalte. (dpa/jW)