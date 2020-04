GEW: Zweifel an Rückkehr in Schulen

Potsdam. Vor der geplanten Wiedereröffnung von Schulen für bestimmte Klassen in Brandenburg sieht die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) noch offene Fragen. Der GEW-Landesvorsitzende Günther Fuchs sagte am Donnerstag der dpa, er habe erhebliche Zweifel, dass die Standards bis Anfang Mai umgesetzt werden können. Vor allem müsse geklärt werden, wie die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden könnten. »Gesundheit hat Vorrang vor Bildung«, sagte Fuchs. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht hingegen die Schulen dazu in der Lage.(dpa/jW)