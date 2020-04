Selbst entscheiden

Paul Zinken/dpa Diesmal mit Sicherheitsabstand? Rangelei bei der »revolutionären« Berliner Maidemonstration im vergangenen Jahr

Schon Ende März hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bundesweit alle seine Kundgebungen und Demonstrationen anlässlich des »Tags der Arbeit« am 1. Mai abgesagt. »Die Solidarität, die die weltweite Ausbreitung des Coronavirus uns allen abverlangt, zwingt uns auch zu einer historisch einmaligen Entscheidung«, verkündete der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann. Trotzdem wollen die Gewerkschaften am 1. Mai keineswegs untätig bleiben. Geplant sind unter anderem virtuelle Aktionen in sogenannten sozialen Medien. Mancherorts dürfte es auch zu Kundgebungen von Gewerkschaftsmitgliedern kommen.

Während in den Gewerkschaften bezüglich des Vorgehens am 1. Mai eine ziemlich große Einmütigkeit zu bestehen scheint, sieht es (nicht nur) bei den Organisatoren der »Revolutionären 1.-Mai-Demonstration« in Berlin gänzlich anders aus. In der außerparlamentarischen Linken und in der autonomen Szene der Hauptstadt finden sich sehr unterschiedliche Einschätzungen zur Coronapandemie und zu einem möglichen Umgang mit ihr.

Beim Portal »Indymedia«, aber auch auf den Internetseiten verschiedener linker Gruppierungen gibt es inzwischen eine Reihe von Statements bezüglich möglicher Proteste am 1. Mai. Das Gros der veröffentlichten Stellungnahmen fällt dabei durch eine gewisse Selbstüberschätzung und Parolenlastigkeit auf; eher selten finden sich sachlich abwägende Überlegungen zum Thema Versammlungsfreiheit und zum Schutz der Gesundheit chronisch kranker oder betagter Menschen.

»Nicht die Polizei, nicht der Senat von Berlin und auch nicht die Bundesregierung entscheidet, ob der 1. Mai in Berlin stattfindet, sondern wir selbst«, verkündet das »Revolutionäre 1.-Mai-Bündnis« in seinem Diskussionsbeitrag. Eine gemeinsame große Demonstration am 1. Mai sei allerdings nur dann »vorstellbar, wenn es einen entsprechenden Rückhalt für die Demo gibt«. »Eine Demo um ihrer selbst willen ist für uns keine Option«, betont der Zusammenschluss. Wagt man sich an die Organisation, wird man die Frage beantworten müssen, wie der Gesundheitsschutz bei einer Veranstaltung zu gewährleisten ist, an der in den vergangenen Jahren zwischen 10.000 und 15.000 Menschen teilgenommen haben.

»Wir leben alle in einem großen Versuchslabor«, behaupten unterdessen die anonymen Verfasser eines anderen Debattenbeitrags, der den Titel »Warum wir am 1. Mai auf die Straße gehen müssen« trägt. Darin formulieren die Autoren auch eine fundamentale Kritik an der linken Szene, die dort bezichtigt wird, »Vorreiterin« »autoritärer Vorschläge« wie der »nach Isolation der Kranken, nach Registrierung und einer Kontrolle« gewesen zu sein. Es zeichnet sich ab, dass die Auseinandersetzungen um einen geeigneten Umgang mit der Pandemie und ihren Folgen ihren Höhepunkt noch lange nicht erreicht haben und den 1. Mai überdauern werden.