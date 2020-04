Michael Garrett/ZDF Antje Pieper auf Streife mit der neuen »Bürgerpolizei« von Monterrey: »Mexiko«

Die Getriebenen

Juli 2015: Millionen Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Elend. Etwas muss geschehen, auch weil billige Arbeitskräfte in Deutschland knapp werden. Der liberale Kapitalismus feiert sich als Umsetzer des Nötigen und Humanen. Doch auch die scheinbare Gegenseite ist stark besetzt: mit Joseph Bierbichler als Horst Seehofer. Nach Buch des Welt-Journalists Robin Alexander. D 2020.

Das Erste, 20.15 Uhr

Mexiko

Auf der anderen Seite der Mauer

Ein »Auslandsjournal spezial«. Mexiko ist bekanntlich sehr nah an den USA. Seit Donald Trump im Weißen Haus sitzt, wird an der Grenze der USA zu Mexiko eine Mauer gebaut. Der neue Präsident des Landes, der sich kurz AMLO rufen lässt, ist seit Dezember 2018 im Amt und versucht gegenzusteuern: mit einer neu eingerichteten Nationalgarde, mit Sozialprogrammen, mit dem Kampf gegen die allgegenwärtige Korruption. Aber die Erfolge lassen auf sich warten, und die Zahl der Gewaltdelikte steigt derweil weiter an: Rund 100 Menschen werden Tag für Tag ermordet. Viele Mexikaner haben den Glauben in staatliche Institutionen schon lange verloren. D 2020.

ZDF, 22.15 Uhr

Am Puls Deutschlands

#WasMichAmKlimastreitNervt

Was an Deutschland nervt, das sind Journalistendarsteller wie Jochen Breyer. Was tröstet, ist, dass Breyer sich von seiner kürzlichen Erkundungstour bei Fußballkaputtmacher Dietmar Hopp nie mehr ganz erholen wird: Immer, wenn Breyer auftritt, wird ein leicht ekliger Geruch in der Luft hängen.

ZDF, 22.45 Uhr

Ein Hauch von Freiheit

Die unverheiratete Niloofar lebt mit ihrer lungenkranken Mutter in Teheran und betreibt eine Schneiderei. Ihr vermeintlich selbstbestimmtes Leben droht ein Ende zu nehmen, als ihre Mutter wegen der hohen Smogbelastung aufs Land ziehen muss und die Geschwister entscheiden, dass Niloofar die Mutter zu pflegen hat. In dieser Zeit entwickelt sich eine Romanze mit ihrem Jugendfreund Soheil. Regisseur Behnam Behzadi gelingt ein intimer Film, der eine private Geschichte über ein großes Land erzählt. IRN 2016.

Arte, 23.00 Uhr