Rotlicht: Kriegswirtschaft

MANUEL CEDRON/Picture Alliance In Spanien spricht der König in Flecktarn, sein Premier erwägt die Einführung einer Kriegswirtschaft

Die von Politikern vorgebrachten Kriegsbezüge und -metaphern zur möglichst effektvollen Beschreibung und Beschwörung der laufenden Pandemie sind inzwischen Legion. Frankreichs Präsident wähnt sich und sein Staatsvolk »im Krieg«, der US-amerikanische Amtskollege plappert die Phrase nach und reaktiviert den 1950 während des Koreakriegs beschlossenen »Defence Production Act«, um den Autobauer General Motors zur Herstellung von Beatmungsgeräten zu zwingen. In Spanien hält der König Pressekonferenzen in Flecktarn ab, und sein Premierminister Pedro Sánchez findet, die EU müsse »eine Kriegswirtschaft auf die Beine stellen«.

Eine Kriegswirtschaft? Was meint der Mann? Leider folgt der Sentenz keine Erläuterung. Kriegswirtschaft, weiß dagegen das Lexikon, ist die zentral geplante und mit staatlichen Zwangsmitteln durchzusetzende Zurichtung einer Volkswirtschaft zur Deckung des militärischen Bedarfs in unmittelbarer Vorbereitung auf einen Krieg oder im Krieg. Das verlangt Änderungen in der Produktionsstruktur, im Einsatz der Investitionsmittel und der Arbeitskräfte (mitunter der Einsatz von Zwangsarbeit), führt zu Unternehmenskonzentration und zieht Umorientierungen im Außenhandel nach sich. Der Staat greift dirigistisch in die Güter-, Kapital- und Devisenmärkte ein und versucht, die gesamte Kriegswirtschaft seinem planwirtschaftlichen Steuerungssystem zu unterwerfen.

Dabei bietet sich an, die Angelegenheit exemplarisch anhand des deutschen Kaiserreichs im Ersten Weltkrieg darzulegen, da dort zuerst und am deutlichsten die Konturen einer modernen imperialistischen Kriegswirtschaft erkennbar wurden und weil die gefundene Organisationsweise, bisweilen als »Kriegssozialismus« verklärt, auch einigen Sozialdemokraten als Vorschein neuer gesellschaftlicher Verhältnisse galt. Wie erforderlich aus Sicht der Kriegsplaner und -strategen eine staatliche Orchestrierung der Ökonomie und vor allem die Sicherung kriegswichtiger Rohstoffe war, machte die einwöchige Marneschlacht im September 1914 deutlich. An einem einzigen Tag soll da mehr Munition verschossen worden sein als während des gesamten Krieges von 1870/71.

Eine der ersten Maßnahmen war die Einrichtung der dem preußischen Kriegsministerium unterstellten Kriegsrohstoffabteilung. Aufbau und personelle Zusammensetzung dieser Abteilung – ihr gehörten durch die Bank Vorstände, Direktoren und Inhaber großer Konzerne bzw. bedeutender Geldhäuser an – verwiesen darauf, dass sich der Staatsapparat bei seinen Regulierungsmaßnahmen direkt auf die Repräsentanten des Monopolkapitals stützte. Nach und nach wurden vergleichbare Einrichtungen (Kriegsgesellschaften) mit ähnlicher Besetzung geschaffen, deren Mitglieder ihre Rivalitäten nun innerhalb des Staatsapparats fortsetzten und ihre Macht gegenüber dem kleinen Kapital, von den Arbeitern zu schweigen, vergrößerten.

Lenin schrieb zu den bis dahin unerhörten deutschen Vorgängen zugespitzt von der »Vereinigung der Riesenmacht des Kapitalismus mit der Riesenmacht des Staates zu einem einzigen Mechanismus, der viele Millionen Menschen in einer einzigen Organisation des Staatskapitalismus erfasst«. Der Spiritus rector eines solchen Umbaus war der Aufsichtsratspräsident der AEG, Walther Rathenau, nach dessen Auffassung sich die deutsche Kriegswirtschaft »eng an die Methoden des Sozialismus und Kommunismus« anlehne, allerdings nicht im Sinne »radikaler Theorien« der Arbeiterbewegung, sondern im Sinne eines kriegswirtschaftlich geprägten nationalen Korporatismus – den Gewerkschaften und größte Teile der SPD mit ihrer Burgfriedenpolitik denn auch tatsächlich garantierten. Wer da beschönigend von »Kriegssozialismus« sprach, den wies Lenin zurecht. Das sei »in Wirklichkeit staatsmonopolistischer Kriegskapitalismus (…), ein Militärzuchthaus für die Arbeiter, ein militärischer Schutz für die Profite der Kapitalisten«.

Man mag ahnen, wie Sánchez’ europäische Kriegswirtschaft ausgehen könnte.