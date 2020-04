Der Friedensrat Markgräflerland am Montag zu einer Aktion zu Ostern: Beendet die Kriege, den Hass, die Gewalt!

Zu den wegen Corona verhängten Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens gehört auch das Verbot von Demonstrationen. Und so durfte in diesem Jahr der geplante 23. Ostermarsch in Müllheim nicht stattfinden. Dennoch trug der Friedensrat Markgräflerland mit einer Aktion vor der Kaserne der Deutsch-Französischen Brigade in Müllheim seine Forderungen in die Öffentlichkeit.

Auf einer Reihe von Transparenten wurde für eine Politik des friedlichen Miteinanders statt eines kriegerischen Gegeneinanders geworben. Denn unsere Zukunft hängt nach Auffassung des Friedensrats nicht nur davon ab, wie wir mit Corona umgehen. Entscheidend sei vielmehr, eine lebenswerte Welt in Frieden und Sicherheit für alle Menschen zu schaffen.

Es ist an der Zeit, sich modernen Konfliktlösungen zuzuwenden, die ohne Waffen und Gewalt und ohne wechselseitiges Töten auskommen. Sage niemand, dies sei unmöglich, so der Friedensrat. Das einzige, was dazu feht, ist der politische Wille, die unermesslichen Mittel, die eine gewalttätige Politik für Kriege verschwendet, für die Beseitigung der Kriegsursachen einzusetzen: Auch hier zeigt die Coronakrise, dass dies möglich ist, wenn es denn gewollt wird.

Deshalb hob der Friedenrat trotz Ostermarschverbots wegen Corona hervor: Wir bleiben dabei: Entschieden für Frieden und gegen rechte Hetze!

http://www.friedensrat.org/­pages/aktionen/2020/­ostermarsch-2020-in-muellheim.php

Die Fraktion »Die Linke. Liste« im Stadtrat Oberhausen forderte am Dienstag: Jobcenter sollen alle Sanktionen aussetzen und Soforthilfe leisten

Die Coronakrise bedeutet für Menschen, die Hartz IV beziehen, eine zusätzliche Belastung.

In Zeiten, in denen es nicht möglich ist, sich uneingeschränkt fortzubewegen und nicht immer alle Artikel des alltäglichen Bedarfs zu gewohnten Preisen erhältlich sind, droht vielen Menschen auch in Oberhausen soziale Not, wenn es keine adäquaten Änderungen und Hilfen für die Betroffenen gibt. Sanktionen, also die zusätzliche Kürzung der ohnehin zu geringen staatlichen Geldleistungen wegen vermeintlichen Fehlverhaltens aus Sicht des Jobcenters, verbieten sich aktuell in besonderem Maße. (…)

»Das Jobcenter hat uns auf Anfrage bestätigt, dass aktuell keine neuen Sanktionen verhängt werden, um Lebenssituationen nicht zu verschärfen, was wir ausdrücklich begrüßen. Bereits bestehende Sanktionen werden allerdings nicht ausgesetzt. Die Frage, wie viele Menschen aktuell in unserer Stadt von diesen Kürzungen der staatlichen Gelder betroffen sind, konnte uns ein Sprecher nicht beantworten, da es keine aktuelle Statistik gäbe. Diesen Zustand kritisieren wir aufs schärfste. Es müssen unverzüglich alle Sanktionen ausgesetzt werden. Im Gegenteil, es muss eine konkrete Soforthilfe in Form eines finanziellen Zuschusses von mindestens 100 Euro geben. Es liegt doch auf der Hand, dass die Situation für Menschen mit den ohnehin zu geringen Transferleistungen und ohne sonstige Rücklagen besonders hart ist. Hier muss unverzüglich gegengesteuert werden«, fordert Jörg Pusch, sozialpolitischer Sprecher der Fraktion »Die Linke. Liste«.