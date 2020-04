Lockerungsdebatte in »Meck-Pomm«

Stefan Sauer/dpa Nur wenige Menschen sind zur Zeit an Touristenorten wie Ahlbeck am Ostseestrand auf der Insel Usedom unterwegs

In Mecklenburg-Vorpommern, wo am 9. April ein Gericht das Osterreiseverbot der Landesregierung gekippt hatte, fanden am Dienstag nach den Feiertagen Beratungsgespräche zwischen Regierungsvertretern und anerkannten Medizinexperten über mögliche Schritte zu einem normaleren Alltag und über weitere Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus statt. Dabei sollte nach Angaben der Staatskanzlei die aktuelle epidemiologische Situation im Nordosten erörtert werden. Nach Einschätzung des Rostocker Tropenmediziners Emil Reisinger hätten sich die bisher verhängten Kontaktbeschränkungen als wirksam erwiesen.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte es nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Greifswald in zwei Eilverfahren bei dem Appell belassen müssen, keine Ausflüge zu den touristischen Hotspots an der Küste oder auf der Mecklenburgischen Seenplatte zu machen.

Der Tourismusverband und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) haben nun schriftlich Lockerungsvorschläge vorgelegt. Das Papier sei am Montag der Staatskanzlei und dem Wirtschaftsministerium in Schwerin übergeben worden, sagte Tourismusverbandschef Tobias Woitendorf laut einem auch auf der Homepage des Landtags nachzulesenden Bericht der Deutschen Presseagentur. Die beiden Verbände schlügen eine »Rückkehr zur Normalität« in drei Phasen vor. Weitgehend ausgearbeitet sei aber nur der erste Teil von Phase eins. Darin gehe es um die schrittweise Lockerung der Verbote dort, wo Abstands- und Hygieneregeln eingehalten und die Kapazitäten begrenzt werden könnten.

Die Initiative »Pro Bleiberecht« machte am Dienstag vor dem Landesinnenministerium in Schwerin darauf aufmerksam, dass auch Asylsuchende ein Recht auf Infektionsschutz hätten, in den Sammelunterkünften aber kaum Abstandsregeln eingehalten werden könnten. Die Petition »Schutz vor Corona: Recht auf Abstand für Flüchtlinge in M-V!« wurde an das Innenministerium übergeben. Das Verwaltungsgericht hatte zuvor ein Versammlungsverbot aufgehoben.

Die Landtagsfraktion der Partei Die Linke schlug derweil vor, am 27. April mit der schrittweisen Aufhebung der Eindämmungsmaßnahmen zu beginnen. Der Neustart müsse geordnet ablaufen, sagte die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg am Dienstag. Demnach sollten Restaurants wieder öffnen dürfen, wenn sie den Mindestabstand zwischen den Gästen garantieren können. Friseursalons, Fußpflege- oder Kosmetikstudios könnten je nach Größe eine begrenzte Anzahl an Kunden zulassen. »Mund-Nasen-Schutz ist hier unerlässlich«, so Oldenburg. Für die Schulen empfahl sie, zunächst den Unterricht für die zehnten und zwölften Klassen wieder aufzunehmen. Dort stehen die Abschlussprüfungen an. Klassen und Kurse könnten jeweils auf mehrere Räume aufgeteilt werden. Bis Anfang Juni sollen die anderen Jahrgangsstufen folgen.

Schwesig hatte bereits vorige Woche die Abschwächung einzelner Maßnahmen in Aussicht gestellt, dies aber vom weiteren Verlauf der Infektionswelle und den Absprachen unter den Ländern abhängig gemacht. Bislang gilt »Meck-Pomm« als das Bundesland mit der niedrigsten Coronainfektionsrate, zuletzt wurden pro 100.000 Einwohner 39 positiv auf das Virus getestete Personen gezählt. Für Diskussionsstoff sorgte Schwesig über Ostern, als sie im Gespräch mit Bild am Sonntag »zusätzliche Maßnahmen wie einen Mundschutz für alle« forderte.

Im Norddeutschen Rundfunk präzisierte sie später, es gehe um das Tragen herkömmlicher Alltagsmasken etwa beim Friseur oder im öffentlichen Nahverkehr. Kritik hatte sie sich auch deshalb eingehandelt, weil Schutzmasken zur Zeit Mangelware sind. Die medizinisch zertifizierte Variante wird zuerst von Profis in Krankenhäusern und Pflegeheimen benötigt, während Nähereien, die ihre Produktion auf waschbare Masken aus Baumwolle umgestellt haben, auf die Bezeichnung achten und darauf hinweisen müssen, dass es sich nicht um medizinische Produkte handele. Eine Bastelanleitung für Behelfsmasken hatte am 21. März der Virologe Prof. Dr. Christian Drosten auf Twitter empfohlen.