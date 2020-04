Neues Pandemiegesetz in NRW

Bernd Thissen/dpa Landesbehörden dürfen nun auch Medikamente und medizinische Geräte aus nichtprivaten Beständen beschlagnahmen

Am Dienstag hat der Landtag von Nordrhein-Westfalen mit großer Mehrheit gegen die Stimmen der AfD-Fraktion im dritten Wahlgang das Pandemie-Gesetz der Landesregierung aus CDU und FDP angenommen. Dieses sieht unter anderem vor, dass das Gesundheitsministerium von NRW die Krankenhausträger verpflichten kann, zusätzliche Behandlungskapazitäten zu schaffen und nicht dringend notwendige Operationen zu verschieben. Die staatlichen Behörden dürfen außerdem Medikamente oder medizinische Apparate beschlagnahmen, sofern diese nicht Eigentum von Privatpersonen sind. Das Gesetz ist bis zum 31. März 2021 befristet. Unmittelbar nach dessen Verabschiedung stellte der Landtag eine »epidemische Lage von landesweiter Tragweite« fest, wodurch die Regierung ihre neuen Befugnisse umgehend anwenden konnte.

Der Hamburger Senat hat derweil für das laufende Jahr einen Nachtragshaushalt in Höhe von einer Milliarde Euro beschlossen, wie N-TV am Dienstag berichtete. Die Bürgerschaft muss dem Nachtragshaushalt noch zustimmen. 80 Prozent der Mittel sollen demnach zur Finanzierung des »Hamburger Schutzschirms« für Unternehmen dienen. 200 Millionen Euro sollen hälftig in ein neues Investitions- und ein Darlehensprogramm fließen.

In der anhaltenden Debatte um mögliche Lockerungen geltender Pandemiemaßnahmen hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag gegenüber dpa davor gewarnt, das »Infektionsgeschehen außer Acht zu lassen«. Lockerungen könne es »frühestens ab 27. April, eventuell auch erst ab 1. Mai« geben, sagte er zuvor dem RBB-Sender Radio eins. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (Stand: Dienstag, 8.15 Uhr) sind in der BRD knapp über 125.000 Coronavirusinfektionen (Vortag: rund 123.000) registriert worden. Bislang sind bundesweit demnach 2.969 Menschen infolge der Infektion gestorben.

Die von privaten Paketdiensten geforderte Zustellung an Sonn- und Feiertagen bleibt weiter verboten. Das entschied das Berliner Verwaltungsgericht laut Mitteilung vom Dienstag. Die Firmen hatten eine Ausnahmeregelung für Ostern beim Landesamt für Arbeits- und Gesundheitsschutz beantragt, aber laut Gericht nicht glaubhaft gemacht, dass ohne die Ausnahme schwere und unzumutbare Nachteile eintreten könnten. (dpa/jW)