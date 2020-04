Kreativer Protest: Friedensbewegung trotzt Coronakrise

DFG-VK Flensburg

Berlin. Die Friedensbewegung hat die diesjährigen Ostermarschproteste, die aufgrund der Coronakrise nicht öffentlich stattfinden konnten, als »vollen Erfolg« bezeichnet. Die Kriegsgegner hätten zahlreiche kreative Wege gefunden, um ihren Protest in die Öffentlichkeit zu tragen, teilte das Netzwerk Friedenskooperative am Montag mit. So hätten viele ihre Fenster und Balkone mit Bannern und Friedensfahnen dekoriert und die Fotos davon in den sogenannten sozialen Medien verbreitet.

Etliche regionale Ostermarschbündnisse organisierten 60 Jahre nach Beginn der Bewegung Kundgebungen via Videokonferenzen oder schalteten Anzeigen mit ihren Aufrufen in Lokalzeitungen. In Baden-Württemberg flog demnach ein Flugzeug mit einem Werbebanner und der Forderung »Abrüstung jetzt!« über Schwäbisch Hall, Tübingen und Stuttgart. In einzelnen Städten wie Gronau, dem »Tornado«-Standort Jagel (Foto) oder Schwerin fanden Ostermarschaktionen im öffentlichen Raum unter Einhaltung von behördlichen Auflagen statt. (AFP/jW)