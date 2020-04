Genosse Amigo

picture alliance/dpa "Keene Frage nich": Ernst-Georg Schwill bei der Verleihung der "Goldenen Henne" 2011

Berlin. Schauspieler Ernst-Georg Schwill ist am Donnerstag im Alter von 81 Jahren in einem Berliner Krankenhaus gestorben, wie die Eulenspiegel-Verlagsgruppe mitteilte. »Schwilles DDR-Filmografie ist mindestens so lang wie er selbst: 163 Zentimeter«, gratulierte Frank Schumann dem unvergleichlichen Darsteller in dieser Zeitung zum 80. Schwill ist auch im Klassiker »Berlin – Ecke Schönhauser« (1957) zu sehen, sein erster Defa-Film aber hieß »Alarm im Zirkus« (1954) und war ein Krimi – Schwills am Ende bevorzugtes Genre, er war Dauergast beim »Polizeiruf 110« und später im ARD-»Tatort«.

Seiner politischen Überzeugung entsprachen die Titelrolle in Heiner Carows antifaschistischem Spielfilm »Sie nannten ihn Amigo« (1958) oder der Auftritt in Frank Beyers »Fünf Patronenhülsen« (1960) über Interbrigadisten in Spanien. Hier bewährte sich Schwill an der Seite von Erwin Geschonneck und Manfred Krug.

Neben Ausflügen an Brechts Berliner Ensemble und ans Deutsche Theater der Hauptstadt der DDR hätten ihn solche Rollen in antifaschistischen Meisterwerken mit einer gewissen Zwangsläufigkeit in den Zentralrat der Freien Deutschen Jugend geführt, der in der DDR die Junge Welt herausgab, notierte Frank Schumann im eingangs zitierten Geburtstagstext – »insofern ist es nicht übertrieben zu behaupten, dass die Verbindung zwischen Schwille und dieser Zeitung nunmehr bald 60 Jahre währt«.

Zwei Autobiographien hat der waschechte Berliner Schwill verfasst, »Is doch keene Frage nich« (Das Neue Berlin, 2008) und »Icke, meine und andere Tatorte« (Edition Ost, 2012). Auch die kleinen Rollen müssten mit vollem Einsatz gespielt werden, erklärte Schwill denen, die es wissen wollten: »Sie geben den Filmen die Würze.« Der deutsche Film wird ohne dieses Original noch blasser aussehen. (jW)