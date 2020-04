US-Soulsänger Bill Withers 81jährig gestorben

Aaron Josefczyk / Reuters »Ain't No Sunshine«: Bill Withers lebte schon lange zurückgezogen in den Bergen von Los Angeles

Los Angeles. Der US-Musiker Bill Withers ist nach Informationen der Nachrichtenagentur AP tot. Withers, der mit Songs wie »Ain't No Sunshine« und »Lean on Me« weltweit berühmt geworden war, sei bereits am Montag im Alter von 81 Jahren in Los Angeles an einem Herzleiden gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur am Freitag unter Berufung auf die Familie des Musikers.

Der 1938 als jüngstes von sechs Kindern eines Bergarbeiters im armen Kohlearbeiterort Slab Fork in West Virginia geborene Withers hatte innerhalb von rund 20 Jahren zahlreiche Welthits geschrieben. Danach hatte er sich fast komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und seit den 1980er Jahren in den Bergen von Los Angeles gelebt. Withers hatte unter anderem mehrere Grammys gewonnen. (dpa/jW)