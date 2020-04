Letzebuerger Schuedi

Die katholische Kirche verbreitet dieser Tage eine »Novene«, ein neuntägiges Gebet, das sich an die heilige Corona (160–177) richtet, Fürsprecherin in Geldangelegenheiten, Heilige der Metzger und der Lottospieler, Schutzpatronin gegen Unwetter und – welch ein Zufall – gegen Seuchen. Eine bunte Palette an Zuständigkeiten also für die 17jährige christliche Märtyrerin und, bezogen auf Covid-19, so widersprüchlich wie der Kapitalismus:

Erst wird Gewinn gemacht mit dem Verkauf von lecker Fledermäusen, Schuppentieren und Schleichkatzen auf einem Wildtiermarkt (danke, heilige Corona!). Dann stellt sich die Vermarktung der Viecher als Ursache für die Ausbreitung einer weltweiten Seuche heraus (Hilfe, heilige Corona!). Dadurch kracht die Weltwirtschaft ein (steh uns bei, heilige Corona!), von der so lange so viele Glücksspieler so gut gelebt haben (danke nachträglich, heilige Corona!). Das arme Mädchen muss ja völlig durcheinanderkommen im Himmel. Der Legende zufolge wurde sie übrigens in Ägypten zwischen zwei heruntergezogene Palmen gebunden, die ihre Folterer nach oben schnellen ließen, so dass ihr Körper mitten entzweiriss. Die Vorstellung von gut abgehangenen Jungmädchenfrischfleischhälften inspirierte mittelalterliche Schlächter dann wohl zur Wahl Coronas als Schutzheilige ihrer Zunft.

Im krassen Widerspruch zu solch bizarrem Aberglauben stehen die Bestrebungen der Befreiungstheologie, ebenfalls römisch-katholisch, aber politisch aktiv für die Rechte der Armen und Unterdrückten. Der kürzlich verstorbene Priester, Dichter und Politiker Ernesto Cardenal aus Nicaragua gehörte ihr an. Was hätte er zu Moria gesagt, dem seit Jahren völlig überfüllten und inzwischen von Covid-19 bedrohten Flüchtlingslager auf Lesbos? Sofort evakuieren, oder?

Pessach, das Osterfest, ist ein Fest der Befreiung aus Armut, Sklaverei und Unterdrückung. Nach der biblischen Überlieferung brauchte es zehn Plagen, bis der damalige Pharao die Grenzen aufgemacht hat. Heute warten 20.000 Menschen in Europa auf ihre Freilassung aus unerträglicher Gefangenschaft. Wie viele Seuchen wird es bei uns dauern, bis wir handeln?

Sollte einem der Appetit auf die eingelagerten Mehlvorräte nicht vergangen sein, kann man zu Ehren des kleinen Luxemburgs, das nach Ostern zwölf Kinder aus Moria holen will, einen Letzebuerger Schuedi (Butterkuchen) backen:

Drei EL Milch in eine Schüssel geben, darin 20 g frische Hefe auflösen. Dazu 350 g Weizenmehl Typ 550, ein Ei, 150 g Milch, 30 g Zucker und 10 g Butter vier Minuten lang langsam mit dem Rührstab verkneten. Einen TL Salz dazugeben, weitere acht Minuten schneller kneten. Die Schüssel mit Frischhaltefolie abdecken, 40 Minuten gehen lassen. Eine Tarte- oder Springform (28–30 cm Durchmesser) buttern. Teig etwas rundformen, in der Form verteilen. Zugedeckt 30 Minuten gehen lassen. Rechtzeitig den Backofen auf 180 Grad (Ober- und Unterhitze) vorheizen. Mit dem Finger mehrfach in den Teig stechen und die Löcher mit Butterstückchen spicken. Mit vier TL Zucker bestreuen. 20 Minuten goldbraun backen. Rausholen und 30 Minuten abkühlen lassen. Schéin Ouschteren!