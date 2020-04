Osterwasser

jW

In der Frankfurter Rundschau proklamiert die Kovorsitzende der Partei Die Linke Katja Kipping am Mittwoch »Die Ökonomie des Gemeinsamen« als Weg und Ziel aus der Coronakrise. Wer zu der neuen Gemeinsamkeit gehört, wird nicht ganz klar. Die Politikerin nennt die Parteien links der Union» sowie Verbände von den Gewerkschaften bis zu den Kirchen: »Letztlich alle, die sehen, dass wir unsere Gesellschaft nur krisenfest ausrichten können, wenn wir uns vom Primat des Marktes verabschieden.« Dem geht der Primat des großen Eigentums voraus, das bei Kipping, die für »Infrastruktursozialismus« und »Wirtschaftsdemokratisierung« eintritt, nur am Rande vorkommt. Bei letzterem bezieht sie sich auf die Strategie des Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier (CDU), für Industrie und Banken eine staatliche Vollkaskoversicherung zu organisieren, und auf mehr Mitbestimmung und ökologische Auflagen. Alles erinnert etwas an den 120 Jahre alten Traum Eduard Bernsteins vom krisenfesten Kapitalismus, der ihn veranlasste, der SPD den Abschied vom Sozialismus zu empfehlen.

Ähnlich Ältliches für den Weg aus der Finsternis packt in der Zeit Peter Sloterdijk aus. Er ist eine Art Bänkelsänger des herrschenden Zeitgeistes, also des Geistes der Herrschenden, der in Karlsruhe als Philosoph alimentiert wird. Er verkündet pünktlich zu Ostern die Auferstehung einer seiner Ideen: »Wir erleben den Beginn eines Zeitalters, dessen basale ethische Evidenz ich in meinem Buch ›Du musst dein Leben ändern‹ als Ko-Immunismus bezeichnet habe. Anders als im Kommunismus geht es nicht um eine Produktions- und Güterverteilungsgemeinschaft, sondern um das Einschwören der Individuen auf wechselseitigen Schutz. Eine immunologische Risikogemeinschaft, die weltweite Solidarität verlangt, ist allem Schrecken zum Trotz denkbar.« Die Harmonie der Visionen, denen Frau Kipping und der Denker folgen, passt zum nationalen Konsensunfug, wonach vorm Virus alle gleich sind. Eine politische Werte- und Gütergemeinschaft beider sollte nicht ausgeschlossen werden.

Ernüchternd wie Osterwasser, das nach vorchristlichem Brauch vor Sonnenaufgang aus kalten Gewässern geschöpft wurde und den Heiden als besonders haltbar und fruchtbarkeitsfördernd galt, wirkt da der bald 85jährige Schraubenfabrikant Reinhard Würth (laut Forbes Besitzer von 11,2 Milliarden US-Dollar und damit zehntreichster Deutscher) im Interview mit dem Handelsblatt am Donnerstag. Er lobt zwar das Vollkaskoprogramm der Bundesregierung für die Industrie, bedenkt aber die EU-Politik von Merkel und Co. mit dem Urteil »Megakatastrophe«. Er sei ein »großer Verehrer« Emmanuel Macrons, »der ja ganz eindeutig der neue Führer Europas« sei. In Berlin dagegen regiere »Kleinkariertheit«, wenn Euro-Bonds und EU-Verteidigungs-, -Finanz- und -Außenminister abgelehnt würden. Der Kapitalpatriarch, der gern Friedrich Merz im Bundeskanzleramt sähe, hat die Welt im Blick: »Wenn man das große Ganze anschaut, ist das geopolitisch ein Desaster. Sehen Sie nur, wie sich China entwickelt, von den USA brauchen wir erst gar nicht zu reden. Wenn wir nicht ganz schnell begreifen, dass wir die EU zu einem Bundesstaat machen müssen, dann werden wir zerrieben zwischen Russland, China und den USA. Da bleibt in 20 Jahren nicht viel übrig von der EU.«

Würth wirft dem politischen Personal vor, es betrachte die EU nur als »Geldschöpfungsverein«. Jetzt wären aber Euro-Bonds in Höhe von fünf Billionen Euro angebracht, die gemeinschaftliche Haftung für Schulden Italiens und anderer Länder ist für ihn kein Problem. Was »Klotzen, nicht kleckern« für das, was bleibt, nämlich das Großkapital, bedeutet – Würth lässt es durchblicken. Der Rest ist Folklore.