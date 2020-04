Auf eigene Faust

Giorgio Agosti/Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea Die Selbstbefreiung feiern. Kundgebung auf der Piazza Vittorio Veneto in Turin am 6. Mai 1945

In Italien waren im April 1945 die Tage der Besatzung durch die Hitlerwehrmacht und der faschistischen Herrschaft gezählt. Am 18. des Monats riefen die Turiner Arbeiter zum Generalstreik auf, dem sich nahezu alle noch von der Wehrmacht besetzten Städte Norditaliens anschlossen. Der Streik war in Mailand, Turin, Genua, Bologna, Brescia, Padua, Udine, Venedig und zahlreichen weiteren Städten das Signal zum bewaffneten Aufstand. Noch noch vor dem Eintreffen der alliierten Truppen wurden diese Städte befreit. Dabei ging es, wie Pietro Secchia, der Verantwortliche für Militärfragen in der Leitung des Partito Comunista Italiano (PCI), ausführte, nicht nur darum, »die breiten Volksmassen für den Aufstand zu mobilisieren«, sondern auch, »die Strategie der Wehrmacht zur Zerstörung aller Betriebe und der Infrastruktur« zu verhindern.

Schneller als die US-Armee

Mit dem Aufstand widersetzte sich das Nationale Befreiungskomitee für Norditalien (CLNAI) einer Forderung des alliierten Befehlshabers, US-General Mark Clark, der am 10. April angeordnet hatte, ohne seine ausdrückliche Genehmigung keinerlei Initiativen eines bewaffneten Aufstandes zu unternehmen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Partisanenarmee bereits zum Angriff auf Mailand angesetzt, während die alliierten Truppen sich noch auf der Linie der deutschen Verteidigung, der sogenannten Gotenlinie zwischen Pisa und Rimini, befanden.

General Clark wollte verhindern, dass die Partisanen vor dem Eintreffen der Alliierten die noch von der Wehrmacht besetzten Städte Norditaliens einnahmen. Außerdem sollten die im März begonnenen Gespräche des Leiters des Auslandsnachrichtendienstes OSS, Allen Dulles, mit deutschen Unterhändlern unter Leitung von SS-Obergruppenführer Karl Wolff über eine separate Kapitulation der Wehrmachtsverbände in Norditalien nicht gestört werden. Das Oberkommando der Wehrmacht beabsichtigte für diesen Fall, die in Italien stehenden deutschen Verbände gegen die in Österreich vorrückende Rote Armee einzusetzen. Obwohl der bewaffnete Aufstand bereits mit dem Generalstreik begann, veröffentlichte der PCI den Aufruf dazu erst am 25. April, um einem Einspruch des Alliierten Kommandos vorzubeugen.

Zu Beginn des Aufstandes standen mehr als eine halbe Million Partisanen unter Waffen. 256.000 Mann zählte die Partisanenarmee, von denen der PCI mit ihren Garibaldi-Brigaden 155.000 Kämpfer stellte und mit 42.000 von insgesamt 70.000 Gefallenen am Ende des Krieges auch die meisten Opfer brachte. Weitere 206.000 Partisanen waren in den örtlichen Gruppi di Azione Patriotica (GAP) organisiert. Ihnen schlossen sich während des Aufstandes Zehntausende weitere Kämpfer an.

Am 25. April stießen 30.000 Partisanen zur Befreiung Mailands vor. Dort hatte sich Mussolini mit den italienischen Schwarzhemden verschanzt, unterstützt von starken Kräften der Wehrmacht und SS-Truppenteilen. Er drohte, die Stadt zum »Stalingrad Italiens« zu machen. Während noch schwere Kämpfe tobten, tagte in der Industriemetropole die Vollversammlung des CLNAI, rief den Ausnahmezustand aus und übernahm die zivilen und militärischen Machtbefugnisse, richtete Kriegsgerichte ein und erließ Dekrete über die Organisation der Justiz und der Verwaltung. In einem Ultimatum forderte das Befreiungskomitee alle italienischen Faschisten auf, bedingungslos zu kapitulieren.

Die rechtliche Grundlage für das Handeln des CLNAI war das am 7. Dezember 1944 von dem britischen General Henry Maitland Wilson als Vertreter der Alliierten und einer Abordnung des Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) unterzeichnete »Römische Protokoll«, in dem das CLNAI als Organ der Regierung der nationalen Einheit anerkannt wurde. Dementsprechend bildeten die Dekrete des CLNAI auch die gesetzliche Grundlage für die Urteile zur Erschießung von insgesamt 1.732 Faschisten, die der Aufforderung, die Waffen niederzulegen und sich zu ergeben, nicht nachkamen. Darunter fiel auch das Urteil gegen Mussolini und seine Vollstreckung am 28. April 1945.

Letzte Offensive

Die Partisanenarmee eröffnete zwischen Piemont und Venetien auf einer Breite von mehr als 400 Kilometern ihre letzte Offensive gegen die Wehrmacht, deren Truppen in Stärke von 19 Divisionen zwischen Friuli und Carnia konzentriert waren. Die Garibaldi-Brigaden kämpften in vorderster Linie. In Genua ergab sich der Ortskommandant der Wehrmacht, General Günther Meinhold, den »Garibaldini« und ging mit 9.000 Mann in Gefangenschaft. Die Kapitulationsurkunde unterzeichnete als Vertreter des Befreiungskomitees der Arbeiter und Kommunist Remo Scappini. Am 27. April kapitulierte das X. Panzerkorps der Wehrmacht. Am 30. April nahmen die Garibaldi-Brigaden am Monte Grappa 33.000 deutsche Soldaten gefangen.

Insgesamt ergaben sich allein im Veneto 140.000 Soldaten der Wehrmacht den Partisanen. Die Gefangenen wurden den alliierten Truppen nach deren Eintreffen übergeben. In allen Fällen hatten die Partisanenkommandeure auch hier einer Forderung General Clarks zuwidergehandelt, Wehrmachtsangehörige nicht gefangenzunehmen, sondern in den Stellungen zu verharren und auf das Eintreffen der alliierten Truppen zu warten. Dabei sollten die deutschen Soldaten sogar ihre Waffen behalten dürfen. Mit dem Aufstand und ihrer letzten Offensive vereitelten die Partisanen die Pläne einer separaten Kapitulation. Am 29. April 1945 musste das Kommando der Wehrmacht in Italien vor dem Alliierten Kommando die bedingungslose Kapitulation unterschreiben, die am 2. Mai in Kraft trat.