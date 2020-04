Social Distance des Tages: Smolensk-Gedenken

Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta via REUTERS Zeremonie in Warschau am Freitag

Am frühen Morgen des 10. April 2010 bestiegen in Warschau einige Dutzend Politiker, Militärs und sonstige Würdenträger mit dem damaligen Staatspräsidenten Lech Kaczynski an der Spitze die Regierungs-Tupolew zu einem patriotischen Tagesausflug. Ein medienwirksames Gedenken an die 1940 in Katyn bei Smolensk vom sowjetischen Geheimdienst NKWD erschossenen polnischen Offiziere sollte gleichzeitig Russland vorführen und die Kampagne Lech Kaczynskis für seine Wiederwahl eröffnen. Der Flug endete in einer Katastrophe. Wegen Pilotenfehlern stürzte die Maschine im Landeanflug auf Smolensk bei dichtem Nebel ab. Alle 96 Insassen starben.

Zum zehnten Jahrestag plante die polnische Regierung ein Reenactment. Nicht des Absturzes natürlich, sondern der Gedenkveranstaltung mit antirussischer Stoßrichtung. Daraus wurde nichts. Die russische Regierung ließ die Polen zappeln: Das hänge »von der Pandemiesituation ab«, so die Sprecherin des russischen Außenministeriums. Pressekommentare waren deutlicher: »Jeden Abend um 19.06 fährt der Schnellzug Nr. 115B von Warschau nach Moskau. Ein paar Schlafwagen lassen sich sicherlich noch anhängen, damit die Reise bequem und sicher ist. Und in Smolensk begrüßt die Gäste der Vorsteher des Hauptbahnhofs als einziger Vertreter Russlands«, stichelte der TV-Kommentator Maxim Sokolow. Das wurde natürlich wieder als »propagandistischer Angriff auf Polen« bewertet, wie Rzeczpospolita sich beschwerte. Denn von einem Bahnhofsvorsteher lässt sich ein Banker wie Mateusz Morawiecki doch allenfalls die Waggontür aufhalten. Und in Warschau fielen die Gedenkfeiern am Freitag wegen der Pflicht zum »Social distancing« auch wesentlich bescheidener aus als geplant. Sage niemand, eingeschränkte Kontaktmöglichkeiten hätten nicht auch ihr Gutes.