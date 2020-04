»Waffen massiver Inkompetenz«

In Zeiten der Pandemie arbeitet Mumia Abu-Jamal derzeit unter erschwerten Bedingungen. Seine Kolumnen können daher bis auf weiteres nicht regelmäßig erscheinen. Es sei jetzt das Wichtigste, »die Gefängnisse zu räumen«, sagte Noelle Hanrahan von Prison Radio in San Francisco in ihrem jüngsten Rundschreiben. Als Zeugen führte sie Kevin Rashid Johnson an. Er ist in Plainfield, Indiana, inhaftiert und beschreibt für Prison Radio die Gefahren der Coronapandemie für alle Menschen hinter Gittern: »In Gefängnissen, in denen viele Menschen zwangsweise auf engstem Raum miteinander eingesperrt sind, kann sich ein Virus wie der Covid-19-Erreger vermehren wie Bakterien in einer Petrischale. Ganz zu schweigen davon, dass Justizbeamte, die nicht getestet werden, für weitere Verbreitung sorgen, wie schon mit den tödlichen Hepatitis-C-Viren geschehen. Hinzu kommt das medizinische Personal, das bekanntermaßen für die erforderliche gesundheitliche Versorgung der Gefangenen nur schlecht ausgebildet ist. In den US-Gefängnissen könnte Covid-19 jetzt zu einer Pandemie der schlimmsten Art werden, was die Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit der sogenannten Strafjustiz noch verschlimmern würde. Wenn Iran mehr als die Hälfte seiner Gefangenen freilassen kann, was hindert die USA daran, ihre eigenen Gefangenen freizulassen? Fordern wir also, dass sie unsere Leute gehen lassen!« (jh)