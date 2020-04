Die Drohung mit dem Bruch

REUTERS/Toby Melville Wunsch nach strikter zeitlicher Begrenzung der Verhandlungen: Londons Westminster Bridge am Karfreitag

Doch, es gibt sie noch: die Verhandlungen darüber, wie die EU und Großbritannien ihre Beziehungen nach dem britischen Austritt aus der Union gestalten wollen. Seit sich die Covid-19-Pandemie auch in Europa auszubreiten begonnen hatte, waren sie nicht nur in der öffentlichen Wahrnehmung, sondern auch im politischen Geschehen in den Hintergrund gerückt. Und sie verschwanden fast gänzlich in den Kulissen, als sich erst EU-Verhandlungsführer Michel Barnier, dann der britische Chefunterhändler David Frost mit Covid-19-Symptomen in Quarantäne zurückzogen. Jetzt aber scheinen sie wieder in Gang zu kommen. Fanden zuletzt vor allem technische Gespräche zwischen den beiden Seiten statt, um die eigentlichen Verhandlungen vorzubereiten, so wollen Barnier und Frost nächste Woche den Zeitplan für das weitere Vorgehen abstecken. Und es kann ja kaum anders sein: Schon dabei zeichnen sich heftige Differenzen ab.

Denn: Großbritannien hat sich auf ein hohes Verhandlungstempo festgelegt. Demnach soll das Abkommen über die zukünftigen Beziehungen zwischen den britischen Inseln und dem Kontinent bis zum Jahresende stehen. Mehr noch: Sollten sich bis Juni keine nennenswerten Fortschritte in den Gesprächen abzeichnen, dann werde man anfangen, konkrete Vorbereitungen für einen Abschied von der EU ohne Austrittsvertrag zu treffen, hieß es immer wieder aus der Regierung in London. Das würde bedeuten: Die Wirtschaftsbeziehungen, die dieses Jahr übergangsweise noch den alten EU-Standards folgen, würden ab dem 1. Januar 2021 nach WTO-Regeln abgewickelt; in Fragen der Außenpolitik würde lediglich fallweise kooperiert. Wenn man so will: Es wäre ein nachträglicher »harter Brexit«.

Der Hintergrund für den Wunsch nach strikter zeitlicher Begrenzung: Premierminister Boris Johnson hat aus der Art und Weise, wie Brüssel seine Amtsvorgängerin Theresa May immer wieder ausmanövrierte, den Schluss gezogen, der EU könne man selbst die geringsten Zugeständnisse nur abtrotzen, indem man ihr glaubhaft mit dem Bruch droht, den sie unbedingt vermeiden will, um das Vereinigte Königreich auch in Zukunft als profitablen Absatzmarkt sowie als Kooperationspartner für ihre Weltpolitik nutzen zu können. So ist es Johnson gelungen, den »Brexit« durchzusetzen, der schließlich am 31. Januar 2020 erfolgte, und so versucht er es nun erneut. Die EU wiederum setzt, um ihm das taktische Instrument der Drohung mit dem Bruch aus der Hand zu schlagen, darauf, die Verhandlungen möglichst weit in die Zukunft zu verlängern. Aktuell kommt ihr zugute, dass die Coronakrise bereits jetzt viel Zeit gekostet hat und auch weiterhin eigentlich alle Kräfte verschlingt – damit dürfte es immer schwieriger werden, die Gespräche bis Jahresende abzuschließen. Zudem finden sich, wenn man nur sucht, immer wieder Möglichkeiten, Zeit zu schinden. Beispielsweise in der Frage, ob man die Verhandlungen per Videokonferenz führen kann: London will das; die EU hingegen, die sogar ihre Gipfel online abhält, äußerte zuletzt Bedenken und würde die Debatten lieber bei persönlichen Treffen führen – das wird erst in einiger Zeit möglich sein.

Inhaltlich hat EU-Verhandlungsführer Barnier am 13. März einen Entwurf für das Abkommen vorgelegt. Das Papier besteht mehr oder weniger aus den gesammelten Maximalforderungen der Union. So gesteht Barnier Großbritannien zwar den freien Zugang zum EU-Binnenmarkt zu und trägt damit nicht zuletzt den Interessen von Konzernen wie BMW und Airbus Rechnung, die einen möglichst zollfreien Austausch zwischen ihren Werken im Vereinigten Königreich und in der EU wünschen. Dafür verlangt er aber, dass London praktisch alle Standards der Union einhält: bei den staatlichen Subventionen etwa, bei den Steuern, bei den Sozial- und Umweltstandards. Das soll nicht nur für die aktuellen EU-Standards gelten, sondern auch für die künftigen. Ließe sich London darauf ein, müsste es seine Gesetzgebung auf Dauer weitgehend an Brüsseler Vorgaben ausrichten. Dies nicht mehr tun zu müssen, das war ein zentrales Motiv einer relevanten Fraktion der britischen Bourgeoisie, den Brexit anzustreben. Hinzu kommt, dass eine Übernahme von EU-Standards den Abschluss eines britisch-US-amerikanischen Freihandelsabkommens nach Lage der Dinge faktisch unmöglich machen würde. Ein solches Abkommen strebt die Tory-Regierung in London aber an.

Viele weitere Forderungen des EU-Verhandlungsführers folgen ebenfalls der Maxime: »Wir wollen alles.« So verlangt er einen vertraglich garantierten Zugang für Fischer aus der EU zu britischen Gewässern. Schwanken sollen lediglich die Fangquoten, und dies unter Berücksichtigung angeblich wissenschaftlicher Erkenntnisse und ohne politische Kontrolle. London besteht auf Vorrechten für britische Fischer, die stets hinter der EU zurückstehen mussten, und will den Zugang für EU-Kutter jedes Jahr politisch aushandeln. Barnier erklärt, das Vereinigte Königreich müsse die Europäische Menschenrechtskonvention auf Dauer anerkennen, der freilich die EU bis heute nicht beigetreten ist. Die britische Regierung hingegen besteht darauf, die Menschenrechte auf nationaler Ebene zu garantieren. Zudem soll London die Brüsseler Datenschutzstandards weitgehend übernehmen. Dies freilich lehnt Großbritannien ab.

Klar ist: Auf dieser Grundlage werden die Verhandlungen zu heftigen Debatten führen. London hat mittlerweile eigene Gegenvorstöße gestartet. So hat es angekündigt, in Zukunft den EU-Schutz der Ursprungsbezeichnungen von Lebensmitteln nicht mehr garantieren zu wollen. Damit wäre zum Beispiel die Bezeichnung »Parmesan« nicht mehr für Käse aus bestimmten Gebieten in Norditalien reserviert; »Parmesan« könnte dann auch aus den USA nach Großbritannien geliefert werden. Der Vorschlag hat in der EU, die mit ihren Ursprungsbezeichnungen unter dem Vorwand, europäische Esskultur bewahren zu wollen, verdeckte Marktabschottung betreibt, empörte Reaktionen hervorgerufen. Stoff für Streit ist genug da.