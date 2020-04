Amazon errichtet eigenes Virustestlabor

Washington. Der Onlineriese Amazon will ein eigenes Coronavirustestlabor für seine Mitarbeiter errichten. »Wir haben damit begonnen, die Ausrüstung zusammenzustellen, die wir für den Bau unseres ersten Labors benötigen«, erklärte das Unternehmen am Donnerstag abend (Ortszeit). Der Onlinehändler hofft demnach, bald die ersten Mitarbeiter testen zu können, wenn auch in geringer Zahl. »Wenn jeder – auch jene ohne Symptome – regelmäßig getestet werden könnte, würde das einen riesigen Unterschied machen, wie wir alle das Virus bekämpfen«, schrieb Amazon auf seinem Blog. (AFP/jW)