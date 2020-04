Erster Coronavirusfall im Jemen

Sanaa. Kurz nachdem das von Saudi-Arabien geführte Militärbündnis am Mittwoch eine zweiwöchige Waffenruhe verkündigte, hat der Jemen seinen ersten Coronavirusfall gemeldet. Dieser sei in der Hafenstadt Al-Schihr im Südosten des Landes aufgetreten, meldete die von der international anerkannten Regierung kontrollierte Agentur Saba unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Im Jemen kämpft das Militärbündnis seit mehr als fünf Jahren gegen die Ansarollah (»Huthi«). Wegen der großen humanitären Not befürchten Hilfsorganisationen viele Opfer, sollte sich die Lungenkrankheit Covid-19 ausbreiten.(dpa/jW)