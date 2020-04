EU-Parlament öffnet Gebäude für Bedürftige

Brüssel. Ein Teil des EU-Parlaments in Brüssel wird wegen der Coronakrise zu einer Unterkunft für Obdachlose umfunktioniert. Das teilte Parlamentspräsident David Sassoli am Mittwoch in einer Videobotschaft mit. »Darüber hinaus werden unsere Küchen mehr als 1.000 Mahlzeiten pro Tag herstellen, die an Bedürftige verteilt werden sowie an Mitarbeiter des Gesundheitswesens«, fügte er hinzu. Nach Angaben einer Parlamentssprecherin könnten in dem ausgewählten Gebäudekomplex bei Bedarf bis zu hundert Menschen übernachten. Man stehe dahingehend mit den Brüsseler Behörden in Kontakt. (AFP/jW)