Osterfest per Eilantrag

Matthias Balk/dpa Stiller Protest: Osterhase auf einer Bank vor der Kirche St. Katharina im bayerischen Ottenhofen

Kurz vor dem Osterfest versuchen einzelne Mitglieder christlicher Kirchen in mehreren Bundesländern, sich doch noch Zugang zu den Gotteshäusern zu verschaffen – und zwar auf dem Rechtsweg. Die verschiedenen Verordnungen, die die Länder im Zuge der Coronapandemie erlassen haben, untersagen ihnen das eigentlich.

Beispiel Bayern: im Freistaat hat ein Rentner evangelischen Glaubens aus München eine sogenannte Popularklage beim Verfassungsgerichtshof eingereicht. Die Klageform erlaubt es Bürgern, Rechtsnormen des bayerischen Landesrechts auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin zu kontrollieren (bzw. kontrollieren zu lassen).

Dem Kläger zufolge verstößt die Corona-Verordnung der bayerischen Staatsregierung gegen die Artikel 100 und 107 der Landesverfassung, die die Menschenwürde und den Schutz der Religionsfreiheit beinhalten. Darüber hinaus sieht er den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzt, weil seiner Ansicht nach anstelle des Verbots mildere Formen des Infektionsschutzes ausgereicht hätten. Im Antrag nennt er Beispiele: So könnten die Kirchen für einen ausreichenden Abstand zwischen Gottesdienstbesuchern sorgen, Händeschütteln verhindern und beim Abendmahl Gebäckzangen und Einmaltrinkbecher verwenden. Eine Sprecherin des Gerichts teilte jW am Mittwoch mit, der Zeitpunkt der Urteilsverkündung sei noch unklar.

Mit einem weiteren Eilantrag in der Sache beschäftigt sich der bayerische Verwaltungsgerichtshof. Darin fordert ein katholischer Münchner Anwalt, religiöse Zusammenkünfte trotz Pandemie zu erlauben. Auch dieser Kläger beruft sich auf die Religionsfreiheit, die er verletzt sieht. Am vergangenen Freitag erklärte der Mann, er klage nicht nur als Katholik, sondern auch für andere Christen und Glaubensgemeinschaften. Ähnlich wie der Antragsteller vor dem Verfassungsgerichtshof fordert er die Aufhebung des absoluten Verbots zugunsten einer Regelung mit »strengen seuchenhygienischen Auflagen«, wie sie in lebensnotwendigen Dienstleistungsbetrieben gelten. »Der zuständige Senat wird morgen im Laufe des Tages entscheiden«, sagte eine Sprecherin des Gerichts auf Anfrage von jW am Mittwoch.

In Baden-Württemberg hatte ein Bürger bereits am 21. März per Eilantrag gegen den entsprechenden Passus der Corona-Verordnung geklagt, nach dem Veranstaltungen in Kirchen untersagt sind. Der Mann sah sich dadurch als Mitglied der evangelischen Landeskirche in Württemberg in seiner grundgesetzlich geschützten Religionsfreiheit verletzt. Zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung kam es vor dem in Mannheim ansässigen Verwaltungsgerichtshof aber gar nicht. Auf Anfrage teilte eine Sprecherin jW mit, dass der Antrag als unzulässig verworfen worden sei, weil der Antragsteller nicht durch einen Rechtsanwalt vertreten gewesen sei. Bei dem Gericht besteht jedoch Anwaltszwang, so dass die Richter keine inhaltliche Prüfung vorgenommen haben.

Laut der am 21. März erlassenen Verordnung sind in Baden-Württemberg Zusammenkünfte und Veranstaltungen aller Religionsgemeinschaften mit bestimmten Ausnahmen untersagt. Ausnahmen sieht die Verordnung etwa für »Gottesdienste im kleinsten Rahmen zur Aufzeichnung und medialen Verbreitung« oder für »unaufschiebbare religiöse Zeremonien« wie Taufen oder Eheschließungen mit fünf oder weniger Teilnehmern vor. Die evangelische Landeskirche in Württemberg hatte ihren Gemeinden bereits Mitte März dringend empfohlen, auf die Durchführung von Gottesdiensten zu verzichten. Ähnlich hatte sich auch der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, geäußert. In Berlin und Hessen haben Verwaltungsgerichte am Dienstag ähnliche Klagen wie jene aus Baden-Württemberg und Bayern zurückgewiesen.