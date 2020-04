Afghanistan: Austausch von Gefangenen begonnen

Kabul. In Afghanistan hat mehr als einen Monat nach dem Abkommen der USA mit den Taliban die vereinbarte Freilassung von Gefangenen begonnen. 100 inhaftierte Taliban sind am Mittwoch aus der Haftanstalt Parwan in Bagram nördlich der Hauptstadt Kabul entlassen worden, wie der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Dschawid Faisal, dpa bestätigte. Die afghanische Regierung und die Taliban verhandeln seit knapp einer Woche in Kabul über den Austausch, der ursprünglich bereits für den 10. März geplant war. Laut dem Abkommen vom 29. Februar sollen bis zu 5.000 inhaftierte Taliban im Tausch gegen 1.000 von den Aufständischen gefangengenommene Menschen freikommen. Die Taliban ließen die Freilassung zunächst unkommentiert. Laut Faisal ist die afghanische Regierung zu weiteren Gesprächen bereit. (dpa/jW)