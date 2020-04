Braune Heuchelei in der Coronakrise

dpa-Bildfunk Trommeln für den Untergang: Aufmarsch von »Der III. Weg« (Saalfeld, 1.5.2015)

Nachdem verschiedene faschistische Kleinstparteien in den vergangenen Wochen versucht haben, sich mittels sogenannter Einkaufshilfen für betagte und chronisch erkrankte Menschen an potentielle Wählerinnen und Wähler anzubiedern (siehe jW vom 25. März), versuchen sie sich aktuell verstärkt als die einzigen Bewahrer von Grund- und Freiheitsrechten zu inszenieren oder geben vermeintlich praktische Tips in Zeiten der Pandemie.

Während der NPD-Bundesvorsitzende Frank Franz in einem über 16 Minuten langen Video, welches die Partei unter dem Titel »Panikmache oder Pandemie?« auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat, zumindest eingesteht, dass er und seinesgleichen »keine Fachleute« seien, hat sich diese Erkenntnis bei der Partei »Die Rechte« offensichtlich bisher nicht durchgesetzt. So behauptet die Splitterpartei, dass die Bundesregierung in der Coronakrise »panisch und überfordert« reagiere, weshalb es den »Shutdown« zu beenden und das öffentliche Leben zu normalisieren gelte.

»In einigen Bundesländern wurden bereits Ausgangssperren verkündet, überall sind Versammlungen verboten und andere Grundrechte massiv eingeschränkt«, erklärt die Partei. Jenen Faschisten wird wohl langsam klar, dass ihre für den 1. Mai eigentlich geplanten Aufmärsche und Provokationen in diesem Jahr kaum werden stattfinden dürfen. »Die Rechte« hatte ursprünglich geplant, den Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse zu missbrauchen und in Hamburg aufzumarschieren.

Obwohl in den letzten Tagen – unter Beachtung der gebotenen Abstandsregeln – in einer Reihe von Städten Demonstrationen zu verschiedenen Themen stattfinden durften, darunter etwa am Montag eine Protestaktion der Partei Die Linke direkt vor dem Düsseldorfer Landtag, erregen sich Neonazis über angeblich bestehendes pauschales Versammlungsverbot.

Auch die rechte Wochenzeitung Junge Freiheit (JF) befürchtet, dass »die aktuellen Machtprozeduren die Pandemie abgeschwächt überdauern und als Normalität akzeptiert werden«. Die Pandemiemaßnahmen seien geeignet, »auf weitere Politikfelder übertragen zu werden. Sind Klimaleugner, Islamophobe, Gender- und Euro-Kritiker sowie Rechte nicht ebenfalls krank und gehören ausgesondert?«, fragt JF-Autor Thorsten Hinz in einem am Sonntag online veröffentlichten Kommentar.

Die faschistische Kleinstpartei »Der III. Weg« unterbreitet gleich eine Reihe von Angeboten. Nachdem ihre als ausgesprochen gewaltbereit geltenden Anhänger bereits in der Vergangenheit festgestellt haben wollen, dass die Coronakrise »den maroden Zustand des Systems« aufdecke, veröffentlichten sie nun Einschätzungen zur Wirtschaftspolitik in Pandemiezeiten und geben zugleich »praktische Lebenshilfetipps« – die aus gängigen Haushaltsratgebern, Anleitungen von »Preppergruppen« oder beim Bundesamt für Katastrophenschutz abgeschrieben scheinen.

Mit ihren Ansprachen, sich auf den krisenbedingten Zerfall der gesellschaftlichen Ordnung vorzubereiten, dürften die Faschisten bei vielen Ratsuchenden und »Preppern« (engl.: to prepare) auf offene Ohren stoßen. So werben die Faschisten auf ihrer Internetseite etwa für das »Einkochen« von Lebensmitteln. Wohl eher unbeabsichtigt komisch wirkt hingegen das Video eines vermummten »Kameraden«, der anderen Neonazis Tips zur »Ertüchtigung« ihrer »Volkskörper« gibt.