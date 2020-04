GEW will Masterplan

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat am Dienstag einen Masterplan angeregt, der während der Coronakrise die Gesundheit der Lehrkräfte und Lernenden schützen sowie die digitale Ausstattung der Schulen vorantreiben soll:

»Dieser Masterplan kann auch einen Beitrag leisten, um der sozialen Spaltung in der Schule und der Gesellschaft zu begegnen. Die Schulschließungen wegen der Coronapandemie haben gezeigt: Das Schulsystem ist auf Onlinelernen und einen flächendeckenden Einsatz digitaler Medien und Tools nicht gut vorbereitet. Jetzt rächt sich, dass die Ausstattung der Schulen und Lehrkräfte zu langsam lief und der ›Digitalpakt Schule‹ nur im Schneckentempo in Gang kam«, sagte Ilka Hoffmann, GEW-Vorstandsmitglied Schule, am Dienstag in Frankfurt am Main mit Blick auf die Probleme des Onlineunterrichts. Dennoch wüchsen viele Lehrkräfte und Schulen in der Krise über sich hinaus und entwickelten neue Kommunikations- und Unterrichtsformen. Dabei nutzten sie die digitalen Möglichkeiten, soweit es geht.

»Alle Lehrkräfte müssen dienstliche Endgeräte und eine dienstliche Mail­adresse bekommen«, betonte Hoffmann. Dies sei bisher bei weitem nicht der Fall: 90 Prozent der Lehrkräfte nutzen laut Zwischenergebnis einer repräsentativen, bisher nicht veröffentlichten GEW-Studie private Endgeräte, ein Großteil der Lehrkräfte besitzt lediglich private Mailadressen. (…) »Nur die Hälfte der Lehrkräfte sagt, dass der Datenschutz an ihrer Schule grundsätzlich geregelt sei. Wir brauchen aber juristische Sicherheit für alle Lehrerinnen und Lehrer«, betonte die GEW-Schulexpertin. (…) Sie machte sich dafür stark, dass der Staat jetzt verstärkt in die Entwicklung sicherer, öffentlicher und kommerzfreier IT-Dienstleistungen und Unterrichtsressourcen investiert: »Es ist nicht das Gebot der Stunde, Privatunternehmen, die Plattformlösungen anbieten, mit Geldspritzen zu pampern. Schnellschüsse, die lediglich privaten Lobbyinteressen dienen, führen auf dem Weg zu einem Masterplan nicht weiter.«

Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma erklärte zum Internationalen Roma-Tag am 8. April:

In der vergangenen Woche starben in Nordmazedoniens Hauptstadt Skopje eine junge Frau und ihr ungeborenes Kind, nachdem ihnen mehrfach medizinische Versorgung verweigert wurde. Das European Roma Rights Center in Budapest verfolgt diesen Fall von institutionellem Rassismus und wartet auf das Ergebnis der Untersuchungen durch das dortige Gesundheitsministerium, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden können.

Für den Zentralrat Deutscher Sinti und Roma bestätigt dieser traurige Fall erneut, dass sich der strukturelle Antiziganismus, diese spezifische, gegen Roma gerichtete Form des Rassismus, in Europa gerade auch unter den kritischen Bedingungen der Coronakrise verschärft.

Anlässlich des Internationalen Roma-Tages am 8. April erneuert der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma seinen Appell an die nationalen Regierungen und die europäischen Institutionen, jetzt die besonders prekäre Situation von Roma in den Ländern Mittel- und Südosteuropas anzuerkennen und umgehend zielgerichtete Maßnahmen zu ergreifen. (…)