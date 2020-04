Die Krisenjongleure

Christian Mang/REUTERS Klimagerechtigkeit: Aktivistinnen und Aktivisten im Braunkohlerevier in der Lausitz (Jänschwalde, 30.11.2019)

Das Coronavirus wütet in der ganzen Welt, der menschengemachte Klimawandel schreitet voran. Doch mit beiden Krisen geht die Politik ganz unterschiedlich um. Wegen der Pandemie legten die meisten kapitalistischen Staaten, so auch Deutschland, binnen kurzer Zeit ganze Wirtschaftszweige lahm und setzten harte Maßnahmen durch. Die schleichende Klimakrise indes ist vorerst aus dem Blickfeld gerückt.

So könnte die kürzlich wegen der Pandemie auf nächstes Jahr verschobene Weltklimakonferenz, die im November im schottischen Glasgow tagen sollte, für weitere Rückzieher bei den ohnehin nicht besonders weitgesteckten Klimazielen sorgen. Anfang März hatten zwei Gutachten, eingeholt vom Bundeswirtschafts- und dem Umweltministerium, der Bundesregierung eine desaströse Klimapolitik bescheinigt. Ihr im Herbst 2019 verabschiedetes »Klimapaket« reiche bei weitem nicht aus, um die gesetzlichen Ziele bis 2030 zu erreichen, so das Fazit beider Papiere.

Bis zum Gipfel in Glasgow sollten die Europäische Union (EU) und damit gleichfalls Deutschland die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens sogar noch einmal nachjustieren. Doch ob es dazu kommt, ist fraglich. Zwar müsse sich eigentlich an die Vereinbarungen halten, »wer das Abkommen ernst nimmt«, sagte Jan Kowalzig, Klimaexperte bei Oxfam, dem Tagesspiegel, wie dieser am Montag unter dem Titel »Klimadiplomatie sucht neuen Zeitplan« berichtete. Allerdings sei es auch bisher immer wieder vorgekommen, dass Staaten ihre Versprechen in den Wind gejagt hätten – und dies ohne Konsequenzen. Die Coronapandemie könnte langfristig einen zusätzlichen Rückschritt bewirken. Denn: Würden Staaten jetzt keine neuen Zusagen abliefern, müssten sie wohl nicht einmal mit dem Vorwurf des Vertragsbruchs rechnen. »Anders als das Pariser Abkommen sind die begleitenden Beschlüsse der Klimakonferenzen in den Augen vieler Juristen völkerrechtlich nicht bindend«, erklärte Kowalzig.

Man brauche jetzt in der Coronakrise eine neue Debatte über richtige Konjunkturhilfen, gab Christoph Bals, politischer Geschäftsführer von Germanwatch, in einer Pressemeldung des Umweltvereins vom Montag zu bedenken. Er appellierte an Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der ein milliardenschweres Konjunkturprogramm für die Zeit nach der Pandemie in Aussicht gestellt hat, das Klimakabinett in künftige Entscheidungen eng einzubeziehen. Diesen sitzt Bundesumweltministerin Svenja Schulze vor, Scholz’ Parteikollegin. »Ohne Verzahnung der Programme zum Ankurbeln von Investitionen und Konsum mit den Klimazielen drohen zahlreiche Investitionsentscheidungen, die über Jahrzehnte die Klimakrise weiter befeuern«, warnte Bals. Krisenbekämpfung und Zukunftsgestaltung müssten Hand in Hand gehen. Von Experten gebe es dafür bereits viele Anregungen für entsprechende Konjunkturprogramme.

Ähnliches fordert auch Ann-Kathrin Schneider, Leiterin des Ressorts internationale Klimapolitik beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Wegen der globalen Gesundheitskrise sei die Verschiebung des Klimagipfels verständlich, erklärte sie in einer Mitteilung Ende vergangener Woche. Doch dürfe die Politik deshalb »den Klimaschutz nicht liegenlassen«, so Schneider. Es brauche danach »grüne Konjunkturpakte, die uns vor den schlimmsten Konsequenzen der Folgen der Coronakrise schützen und uns gleichzeitig für andere Krisen wappnen«, mahnte sie. Die Pandemie habe einmal mehr deutlich gemacht, dass Krisen an Grenzen nicht haltmachen. »Wir alle bewohnen diese Erde gemeinsam«, betonte sie in Richtung der Politik.

Die seit Jahren kriselnde Autoindustrie, die allein im März, verstärkt durch die Pandemiemaßnahmen, um fast 38 Prozent eingebrochen ist und viele ihrer bundesweit rund 800.000 Beschäftigten in Kurzarbeit geschickt hat, kann mit den Klimaforderungen wenig anfangen. Die großen Konzerne und ihre Zulieferer bangen um ihre Profite. Die EU möge angesichts der Coronakrise ihre Maßnahmen gegen die Klimakrise kippen oder nach hinten verschieben, verlangten Vertreter der Branchenlobby in der vergangenen Woche. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) klagt in einer Pressemitteilung vom Freitag über enorme Rückgänge bei den Aufträgen, der Produktion und beim Export.

Wer gewinnt, steht noch in den Sternen. Bisher hält die EU-Kommission an ihrer Drosselung der Grenzwerte fest. Die Industrielobby hofft auf Rückendeckung der Bundesregierung. Es sei »jetzt nicht die Zeit, über weitere Verschärfungen bei der CO2-Regulierung nachzudenken«, verlangte VDA-Präsidentin Hildegard Müller vergangene Woche bei einem Krisengespräch mit Kanzlerin Angela Merkel, Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).

Viele Konzerne lagen zuletzt noch weit über den EU-Vorgaben. Offene Rückendeckung bekommen sie von der FDP. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung (SZ) verlangte deren Klimapolitiker Lukas Köhler vorige Woche sogar, die Grenzwerte für den CO2-Ausstoß komplett zu überdenken. Sie seien »für den Klimaschutz ungeeignet«, behauptete er. Daher lasse sich eine weitere Verschärfung nicht rechtfertigen. Verkehrsminister Scheuer wollte sich öffentlich dazu bisher nicht äußern. Und Wirtschaftsminister Altmaier hofft der SZ zufolge, »dass die globale und deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte wieder Tritt fasst«.