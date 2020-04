Betten statt Bajonette

Yves Herman/Reuters Nutznießer der bisherigen französischen Haushaltspolitik: Polizisten in Kampfausrüstung (Paris, 20.4.2019)

Der für den gesamten April geltende, gewerkschaftliche Streikaufruf für den öffentlichen Dienst in Frankreich verlangt nicht nur den Schutz für das Personal im Krankenhaus oder bei der Müllabfuhr. Er stellt auch die autoritären Maßnahmen der Regierung und die damit verbundenen »neuen Aufgaben« der Polizei in Frage. Während unter rechtskonservativer und sozialdemokratischer Präsidentschaft in den vergangenen rund 20 Jahren mehr als 100.000 Krankenhausplätze vernichtet und dem Gesundheitswesen 20 Prozent der Finanzen gestrichen wurden, verdoppelte sich das Budget für die staatlichen Ordnungskräfte. Betten wurden abgebaut, angeschafft wurden kriegstaugliche Ausrüstung für Spezialeinheiten der Polizei und Waffen für Kriegseinsätze des Militärs. Schriftsteller, Philosophen und Soziologen hegen ernste Befürchtungen für »die Zeit nach dem Coronavirus«.

Das Krankenhauspersonal Frankreichs weiß nicht erst seit dem Ausbruch der Pandemie, dass sein Kampf gegen das Coronavirus vor allem durch den eklatanten Mangel an Betten und Material geprägt ist. Bereits seit einem Jahr streiken, an wechselnden Standorten im Land, Ärzte, Krankenpfleger und Schwestern der Intensivstationen. Nicht etwa für mehr Lohn, sondern für die Einstellung einiger hundert medizinischer Fachkräfte.

Ende 2019 gab die staatliche Direktion für Statistik Zahlen bekannt, die selbst die politische Rechte Frankreichs schockierten. Allein in den vergangenen sechs Jahren – unter dem sozialdemokratischen Präsidenten François Hollande, dessen strammem Premier Manuel Valls sowie dem amtierenden neoliberalen Staatschef Emmanuel Macron und seinem Ministerpräsidenten Edouard Philippe – büßte das Gesundheitssystem des Landes 17.500 Betten und mehr als tausend Personalstellen ein.

Bereits vor einem Jahr beklagte der Gewerkschaftssprecher des Intensivpersonals der staatlichen Krankenhäuser, der Arzt Christophe Prudhomme, in einem am 24. April 2019 online veröffentlichten Interview mit der Tageszeitung Le Parisien eine zynische Gesundheitspolitik, in der Geld letztlich über »Leben und Sterben« entscheide. Gehört wurde er nicht. Statt dessen spottete Macron in fröhlicher Ministerrunde über »die Wahnsinnskohle«, die in einem seiner Meinung nach »ineffektiven« Sozialsystem verpulvert werde. Aus- und aufgerüstet wurde dafür die Polizei, die mit neuen Waffen und einem gnadenlosen Pariser Polizeipräfekten Didier Lallement den Protest der »Gelbwesten« und den Widerstand gegen Macrons sogenannte Rentenreform in Schach zu halten hatte.

In einem Essay für die Pariser Tageszeitung Libération beschrieb die französisch-israelische Soziologin Eva Illouz jüngst »die Beiläufigkeit«, mit der »der Kapitalismus sich auf die Gesundheit seiner Arbeiter stützt« und sie ausbeutet. Großkonzerne, aber auch mittlere und kleinere Unternehmen hätten eine Politik der Reduktion des Sozialwesens gefördert und gefordert – »ignorierend, in welchem Maß sie staatlich organisierter Daseinsvorsorge profitieren: von Ausbildung, Infrastruktur, medizinischer Versorgung«. Es entbehre nicht einer gewissen Ironie, dass »die Welt der Finanzen, generell arrogant und undurchdringlich, in solchen Situationen als erste zusammenbricht«.

Vor autoritären Maßnahmen und der Ermächtigung der Regierung, das Land mit Dekreten und ohne Parlament zu regieren, warnte der in Frankreich preisgekrönte Sience-Fiction-Schriftsteller Alain Damasio in der vergangenen Woche. »Die Polizei darf nicht der bewaffnete Arm einer ungeheuer inkompetenten Gesundheitspolitik sein.« Damasio verwies in dem von Libération am 31. März online veröffentlichten Interview auf die unter den Präsidenten Nicolas Sarkozy und François Hollande erlassenen »Antiterrorgesetze«. Jene drastischen Beschränkungen der bürgerlichen Freiheiten seien bis heute nicht wieder zurückgenommen worden. »Wurde die unter dem Alibi angeblicher Gewalt der Gelbwesten forcierte, haarsträubende Rücknahme demokratischer Rechte staatlicherseits noch einmal überdacht? Keineswegs.« Damasio empfiehlt auch den Lohnabhängigen »Misstrauen, höchstes Misstrauen. Für die Zeit nach dem Coronavirus«.