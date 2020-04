Nachschlag: Selbst handeln

Francois Lenoir/Pool Photo via AP/dpa Weiß, wie man sich die Hände wäscht: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Was macht eigentlich die EU angesichts der Coronakrise? Sie wäscht sich die Hände: Zum krönenden Abschluss der Sendung »Berlin direkt« wurde am Sonntag ein allerdings schon ein paar Tage älteres Video eingespielt, das Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dabei zeigt, wie sie sich ausgiebig die Hände reinigt, wobei sie die »Ode an die Freude« pfeift. Der Clip wirkte um so schräger, als in der Reportage zuvor einmal mehr sogenannte russische Propaganda bloßgestellt werden sollte. Angeblich völlig grundlos würden Sender wie RT den Staaten der EU komplettes Versagen im Kampf gegen das Coronavirus vorwerfen. Wie kann man nur auf eine derart abwegige Idee kommen? Allerdings schien auch der Virenexperte Alexander Kekulé nicht weit von einem solch verheerenden Urteil entfernt, als er später bei Anne Will im Ersten mit Blick auf Versäumnisse beim Infektionsschutz meinte, wenn die Regierung nicht angemessen handle, sei eben jeder selbst gefragt. Das klang schon fast ein wenig nach Rebellion. (jt)