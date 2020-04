Deutsche Ziele

AP Photo/Markus Schreiber,Pool Sanfte Rede, klares Ziel: Angela Merkel am Montag auf ihrer Pressekonferenz in Berlin

Bis 1990 wurden ernsthafte Rangordnungskämpfe zwischen den Mitgliedstaaten der westeuropäischen Gemeinschaften vermieden. Der gemeinsame Feind im Osten hielt davon ebenso ab wie der Oberaufseher jenseits des Atlantiks. Seit der Zäsur von 1990/1991 hat sich das geändert. Der reaktionäre Zusammenschluss EG war faktisch bereits ein permanenter Krisenmechanismus. Spezifik und Problem des ab 1992 als Europäische Union firmierenden Konstrukts aber war das wachsende Gewicht der Bundesrepublik. Deren Regierung erhob ab 2008 den Anspruch, »gestärkt« aus der Finanz- und Weltwirtschaftskrise hervorzugehen. Das hat so gründlich geklappt, dass Großbritannien kapitulierte und sein Heil im Brexit suchte. Pariser Vorschläge werden von Berlin weitgehend ignoriert.

Nun erklären deutsche Regierungsmitglieder erneut, die Bundesrepublik werde aus der nächsten großen Rezession »gestärkt« herauskommen. Das Ziel bleibt, heißt das im Klartext, das Kräfteverhältnis innerhalb des Staatenverbundes weiter zugunsten des Stärksten zu verschieben. Anders funktioniert Imperialismus nicht. Welche Evolution der staatsmonopolistische Kapitalismus dabei erfährt, wird sich zeigen, die zu verwendenden Instrumente sind eine Frage der Zweckmäßigkeit. Einen Fingerzeig, auf was es hinauslaufen kann, gaben bereits am 21. März sieben deutsche Wirtschaftswissenschaftler in einem gemeinsamen Beitrag für die FAZ. Sie schlugen unter Verweis auf ein Vorbild aus dem Jahr 1974/75 sogenannte Euro-Bonds in Höhe von einer Billion Euro vor. Ökonomen, die vor zwölf Jahren zu den härtesten Verfechtern der Kürzungsorgien insbesondere in südeuropäischen EU-Staaten gehört und Gemeinschaftsanleihen dieser Art prinzipiell abgelehnt hatten, befürworten sie nun ebenso vehement. Das Ziel hat sich nicht geändert: Das werde, erläuterte einer von ihnen, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Michael Hüther, am Sonntag in den ARD-»Tagesthemen«, die für Deutschland preiswerteste Variante, zumal die Bankenkrise noch kommen werde. Robert Habeck, Grünen-Chef und Bundeskanzler der Herzen aller Leitmedienschaffenden, sekundierte am Montag im Spiegel mit der Warnung, die legitime Sorge vor einer Destabilisierung der EU gefährde »selbst die Stabilität«. Vor allem aber: Ohne eine solche Anleihe verspiele Europa die Chance, an geopolitischem Einfluss zu gewinnen. Der Bewerber weiß, was in den Chefetagen verlangt wird.

Die amtierende Bundeskanzlerin mied dagegen am Montag Festlegungen dieser Art. Der am heutigen Dienstag stattfindenden Beratung der Euro-Gruppe gab sie lediglich mit auf den Weg, Deutschland werde bei einem anstehenden »Wiederbelebungsprogramm« für die Wirtschaft der EU »seinen Beitrag« leisten. Die Devise bleibt, sanft zu sprechen und den großen Knüppel zu verbergen. Das setzt voraus, sich sicher im Sattel zu wähnen und gewiss zu sein, wer in der EU das Sagen hat.