Ruhe vor dem Sturm

Feisal Omar/REUTERS Vorbereiten, so gut es geht: Medizinische Kräfte im Martini-Hospital in Somalias Hauptstadt Mogadischu (18. März)

Die Lage für die rund 920 Millionen Menschen in den 49 afrikanischen Ländern südlich der Sahara scheint gegenwärtig im Vergleich zur übrigen Welt hinsichtlich der Ausbreitung des Coronavirus weniger dramatisch zu sein. Auch wenn die verschiedenen Staaten mitnichten einen homogenen Block darstellen, gibt es – das sogenannte Schwellenland Süd­afrika ausgenommen – derzeit doch eine vergleichbare Situation.

Am Montag gab es 9.198 bestätigte Infektionen und 414 Covid-19-Tote auf dem gesamten Kontinent – ein Großteil der Fälle in den nordafrikanischen Staaten und in Südafrika. Mit Stand vom 5. April haben bis auf das kleine Königreich Lesotho und Malawi mittlerweile alle Länder Infektionen bestätigt. Bisher breitete sich das neuartige Virus vor allem von Rückkehrern aus Europa, China und den USA ausgehend aus, wie es in einer Analyse des »Institut für Security Studies« vom 3. April heißt. Doch wie unter anderem die Hilfsorganisation »SOS Kinderdörfer« die Beurteilung der Situation angesichts durchgeführter oder noch kommender Pandemiemaßnahmen wie Ausgangssperren am Sonntag zusammenfasste, gibt es für Menschen in den Armenvierteln de facto nur die Option »am Coronavirus oder am Hunger zu sterben«. Denn in den Ländern südlich der Sahara leben mit 413 Millionen Menschen mehr als die Hälfte der extrem Armen weltweit – davon sind 60 Millionen unterernährt. Sogar 565 Millionen Menschen verfügen über keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen, 330 Millionen fehlt die Möglichkeit, sauberes Wasser zu nutzen.

Weitere Spezifika bedingen eine Verschärfung der Situation: Nach WHO-Angaben treten 90 Prozent der weltweiten Malariafälle in der Region auf. Die WHO warnte am 27. März bereits davor, bei der Bekämpfung dieser Infektionskrankheit wegen der Pandemie nachzulassen. Beim Ebolaausbruch zwischen 2014 und 2016 wurde die Bekämpfung der Malaria vernachlässigt. Das sorgte in Guinea, Liberia und Sierra Leone für einen deutlichen Anstieg bei Malariaerkrankungen- und -todesfällen. In diesem Jahr begann die Regenzeit sehr früh, das könnte gar zu einer Doppelbelastung durch Malaria- und Covid-19-Fälle führen.

Ein weiterer Nachteil ist die starke Ausbreitung des HI-Virus: Laut letzter UN-Zählung von 2018 sind 20,6 Millionen Menschen im südlichen und östlichen Afrika – dem Hotspot für die Immunkrankheit – HIV-positiv. Zwar beträgt das Durchschnittsalter auf dem Kontinent 19,7 Jahre – die Masse der Bevölkerung würde demnach nicht zu der größten Covid-19-Risikogruppe der Menschen ab 60 Jahre gehören –, aber gerade junge Leute sind auch jene mit den meisten HIV-Infektionen und einem entsprechend schwachen Immunsystem.

Die EU, die sich nicht einmal in der Lage sieht, innerhalb ihres Staatenverbunds Unterstützung zu liefern, ist noch weniger daran interessiert, die Zahl der Todesopfer der Infektionswelle auf dem Nachbarkontinent möglichst gering zu halten oder die wirtschaftlichen Auswirkungen von Pandemiemaßnahmen aufzufangen. Für den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell ist einzig klar: »Wir müssen Afrika in unserem eigenen Interesse helfen.« Denn das »Problem« sei nicht gelöst, wenn es nur in Europa gelöst sei, da ein »Rückschlag« zu befürchten sei, wie er am Freitag sagte. Deutlicher wurde am Wochenende noch Bundesentwicklungsminister Gerd Müller in der Augsburger Allgemeinen: »Chaos bis hin zum Bürgerkrieg und Flüchtlingswellen wären die Folge. Dies alles betrifft auch uns.«

Aber statt leerer Worte brauchen die afrikanischen Staaten im Kampf gegen Covid-19 eine »schnelle Ausweitung der Tests, Isolierung der Fälle und sorgfältige Verfolgung der Kontakte«, so die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Matshidiso Moeti. Dieses Ziel wird vor allem aus China unterstützt. So übergab der Unternehmer Jack Ma, Gründer der Alibaba Group, vergangene Woche 1,5 Millionen Testkits und 100 Tonnen Schutzausrüstung an die Afrikanische Union. Zuvor hatte auch Beijing bereits entsprechendes Material geliefert.