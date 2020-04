Blaulicht und Profit

Nicolas Armer/dpa Ein Gewerbe wie andere auch? Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht unterwegs (München, 17.2.2014)

Es überrascht schon, wenn man in einem Buch über das »Blaulichtmilieu« in der Bundesrepublik gleich am Anfang erfährt, dass dessen Struktur im Grundsatz immer noch auf Verordnungen der Besatzungsmächte aus der Zeit nach 1945 zurückgeht. Die USA etwa hatten das Rettungswesen privaten Diensten überlassen, während die Briten diese Aufgabe Polizei und Feuerwehr übertrugen. Manche Länder haben die lokalen Regelungen über die Jahrzehnte modifiziert, »andere Landkreise, Städte oder auch Bundesländer haben aus Bequemlichkeit und aufgrund der damit verbundenen Einnahmen an den Systemen festgehalten«.

Peer Knacke, Notfallmediziner, erläutert in dem lesenswerten Buch »Tot oder lebendig« der Journalisten Lars Winkelsdorf und Thomas Eckert die Folgen für den Bereich der Notfallversorgung: Bereits 1989, bei Verabschiedung des Rettungsassistentengesetzes, sei scharfe Kritik daran geäußert worden, dass die Kompetenzen des Rettungspersonals nicht ausreichend geregelt wurden. Doch dann habe es noch einmal 25 Jahre gedauert, bis schließlich eine noch immer inkonsequente Regelung herbeigeführt werden konnte. Das heiße eben auch, dass Patienten noch immer auch bei »akuten Notfallbildern« weit weniger gründlich versorgt werden, als das dem Rettungspersonal vielerorts eigentlich möglich wäre.

In Frankfurt und Hamburg etwa dürfen die Notfallsanitäter weder eine rettende Spritze noch Opiate zur Schmerzbekämpfung geben. Es kann passieren, dass ein »mutiger« Sanitäter deshalb große Probleme bekommt. Ein Beispiel: Ein Sanitäter wird zu einem Patienten mit akuter Atemnot gerufen. Er entscheidet, dem Patienten ein Betäubungsmittel zu verabreichen. Nach dem Einsatz wird er von seinen Vorgesetzten mit dem Vorwurf konfrontiert, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben.

Das eigentliche Thema von Winkelsdorf und Ecker ist aber das »Geschäft mit dem Notruf«. Sie zeigen, dass es am anderen Ende der Leitung unter der Nummer 112 immer häufiger nicht mehr um den erkrankten oder verunglückten Menschen geht, sondern um das Geldverdienen. Der föderale Wildwuchs begünstigt das. Die Autoren schreiben über die Konkurrenz der Hilfsorganisationen um »Fälle«, über auf Kante genähte Personal- und Materialausstattung, über »verzweifelte Helfer« in einem »zunehmend maroden Rettungssystem«, über hoffnungslos überfüllte Notaufnahmen. Sie zeigen überzeugend, dass es »grauenvolle Konsequenzen« hat, wenn lange Wartezeiten auf Notärzte einfach hingenommen werden, »wenn Sanitäter auf ihren Rettungswagen an der ›kurzen Leine‹ gehalten werden«, und wenn, kurzum, das ganze System »schlicht nicht funktioniert«.